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Voleybol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 19:46 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü Voleybol İhtisas 0-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor

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Beylikdüzü Voleybol İhtisas 0-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İbrahim Acar, Sadettin Kıral

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya
Özman, Bade Keskin)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hande Korkut, Pelin Özkılıççı, Anthi, Berra Eren, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme)

Setler: 8-25, 15-25, 20-25

Süre: 59 dakika (15, 20, 24)

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