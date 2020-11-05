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Haber Giriş: 05.11.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Beylerbeyispor'da kongre çalışmaları  

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Beylerbeyispor'da kongre çalışmaları  
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Beylerbeyispor taraftarları eski günlerini arıyor.

 Yeşil kırmızılı ekibin taraftarlarından bir grup semtin tüm sokaklarına Beylerbeyispor bayrakları asarken "Biz Türkiye'nin en eski semt takımıyız. Fakat takımımızı semtimizden uzaklaştırdılar hatta profesyonel ligden amatör lige küme düşürerek bizleri kırdılar. Beylerbeyispor semtin takımıdır ve bizlere layık olmalıdır" diyerek kongre istediler.

Önceki gün toplanan Beylerbeyispor'un eski yöneticileri Murat Yorulmaz, Ahmet Eraslan, Fuat Akın Mustafa Ünal, Başkan Mustafa Yazıcı'nın konuyla ilgili kesin kararını vermesini isterken "Beylerbeyinde yetişen gençlik kendi takımının alt yapısında oynamak istiyor. Şimdi her şeyimizi alıp götürdüler. Başkan ve kim sorumlu ise semtimize gelip açıklama yapmalı. Bırakmak istiyor ise bizler gönül insanıyız Başkanlık yapacak çok insan var" dediler. Bu arada Beylerbeyispor Başkanı Mustafa Yazıcı ise yaşananları izlediğini belirterek yeni bir oluşum için çalışmalar başlattığını belirtti.

Beylerbeyisporda kongre çalışmaları

 

 

Beylerbeyisporda kongre çalışmaları

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