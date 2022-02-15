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Beykoz - Maltepe maçında top toplayıcı çocuk golü engelledi! Kural ne diyor?

#Beykoz Maltepe#Beykoz Maltepe Derbi#Beykoz Maltepe Semt Derbisi

Beykoz'da, futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü Beykoz 1908 ile Maltepespor arasında oynanan müsabakada, Maltepespor’un ağlara giden golünü top toplayıcı çocuk kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, golün engellenmesinden dolayı saha içerisinde tansiyon yükseldi. Hakem oyunu kaldığı yerden başlattı. Peki kural ne diyor?

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Geçtiğimiz pazar günü, TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grup'ta Beykoz Stadı'nda Beykoz 1908 ile Maltepespor karşı karşıya geldi. İki ekibin mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı. Maçın ilk yarısı Maltepespor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, 68. dakikada defanstan çıkarılan uzun topta deplasman ekibinde Tunahan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu kaleci Muhammed'in yanından topu atarak filelerle buluşturmak istedi. Ancak kale arkasında görevli top toplayıcı çocuğun çizgi önünde topu çıkarmasıyla top kaleci Muhammed’in kucağında kaldı.

Maç devam etti
Yeşil sahalarda nadir görülen olayın ardından karşılaşma hakemi Armağan Çıbık diğer hakem arkadaşlarıyla konuştuktan sonra topu Beykoz 1908 kalecisi Muhammed’in önüne bırakıp maçın devamı yönünde karar kıldı. Yaptığı hareketin ardından küçük çocuğu kale arkasında ısınmakta olan futbolculardan kaleci Seyhun Türe koruma altına alırken, çocuğun heyecanı ve korkulu anları dikkatlerden kaçmadı. Gol vuruşunun top toplayıcı çocuk tarafından engellemesi ve maçın hakeminin top toplayıcı çocuğu uzaklaştırması, sahada gerginliğe neden oldu. Öte yandan kurtarışı yapan top toplayıcı çocuk alkışlar altında hızla sahadan ayrıldı.
Mücadeleyi konuk ekip Maltepespor 1-0 kazandı.

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Kural ne diyor
Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal, oyun kurallarına göre; esame listesinde olamayan birisinin gole mani olması durumunda pozisyonun penaltı olacağını belirtti. Buna göre; müdahaleyi esame listesinde olmayan biri yaptığı için hakem oyunu hakem atışıyla başlattı. Pozisyona ilişkin kural şöyle:

"Oyun Alanında Fazladan Kişilerin Olması
Takım listesinde isimleri belirtilmiş olan teknik direktör ve diğer görevliler (oyuncular ve yedek oyuncular haricinde) takım görevlileridir. Takım listesinde oyuncu, yedek oyuncu veya takım görevlisi olarak belirtilmeyen herkes saha dışı kişi olarak kabul edilir.
Eğer takım görevlisi, yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu veya ihraç edilmiş oyuncu veya saha dışı kişi oyun alanına girerse, hakem:

- yalnızca oyuna müdahale söz konusu olduğunda oyunu durdurur

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- oyun durduğunda bu kişiyi oyun alanından çıkarttırır

- gerekli disiplin işlemini uygular

Eğer oyun durdurulursa ve müdahale:

- bir takım görevlisi, yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu veya ihraç edilmiş bir oyuncu tarafından yapılmış ise, oyun direkt serbest vuruş veya penaltı vuruşuyla tekrar başlatılır.

- saha dışından kişi tarafından yapılmış ise oyun hakem atışı ile tekrar başlatılır.

Eğer top kalenin içine gidiyorsa ve müdahale savunma oyuncusunun topla oynamasını engellemiyorsa ve top kaleye girerse, müdahalenin hücum yapan takım tarafından yapılmaması şartıyla, (topa temas edilse dahi) gol verilir."

 

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