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Beyaz Martılar yüksek uçuşta

Güncelleme Tarihi:

#TFF 2. Lig#Sarıyer#Beyaz Martıla
Beyaz Martılar yüksek uçuşta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 13:57

Türkiye’nin köklü kulüplerinden Sarıyer, bu sezon TFF 2. Lig’e iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

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Kulüp başkanlığına seçilen Salih Bayraktar, önce TFF 1. Lig akabinde de Süper Lig’e yükselme vizyonu ortaya koyarken yönetimini güçlü isimlerden oluşturdu.

Muhammed Güven ikinci başkan olurken, Osman Aksoy, Cevdet Kain, Esat Emir Cevahir, Kaan Şahin, Aykan Bayraktar, Osman Yıldız, Şerife Ekinci, İrfan Terzi, Tülin Hattat, Dilay Unan, Ahmet Sert, Güven Küçük ve Safa Turan yönetim kurulundaki diğer isimler oldu.

Teknik direktörlük görevine Kemal Kılıç’ı getiren Sarıyer, transfere de hızlı giriş yaptı.

Lacivert beyazlılar şu ana kadar Aykut Özer, Serdar Cansu, Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Onur Eriş, Emirhan Aydoğan gibi flaş isimleri kadrosuna kattı.

Beyaz Martılar yüksek uçuşta

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ALTYAPIYA DA YATIRIM YAPILIYOR

Türk futboluna birçok yıldız oyuncu kazandıran ve son olarak milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ı akademiden Türk futboluna kazandıran Sarıyer’de yeni dönemle birlikte altyapıya önem daha da artacak.

Beyaz Martılar lakabıyla bilinen kulübün futbol okullarında 200’ün üzerinde sporcu eğitim görüyor.

Bölgedeki 38 amatör takımla işbirliği yapacak olan Sarıyer, futbol dışındaki branşlarda da sporcu yetiştirecek.

Beyaz Martılar yüksek uçuşta

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#TFF 2. Lig#Sarıyer#Beyaz Martıla

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