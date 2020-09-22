Bethesda, Microsoft Ailesine Katıldı

Halkla İlişkiler ve Pazarlama Başkanı Pete Hines de bu gelişme hakkında açıklamalarda bulundu. Paylaştığı basın açıklamasında bu değişikliğin ana sebebi olarak ileride daha iyi oyunlar yapabilecekleri fırsatların öncüsü olduğunu belirtti. Bunu da oyuncuları için daha eğlenceli oyunlar olarak değerlendiren Hines, yaptıkları her şeyin hayranları için olduğu vurgusunu yaptı.

Aynı prensiplere ve ortak bir geçmişe sahip iki şirket olarak, Bethesda’nın bilgisayar oyunlarından sonra konsollarda da başarı yakalayabilmiş olmasını ise Microsoft’un sayesinde olduğunu söylüyor. Bunun şirket tarihinde büyük bir değişiklik olsa da yaptıkları işe aynen devam edeceklerinin garantisine de oyunculara vermeyi unutmuyor. Pete Heves açıklamasını şu sözlerle bitiriyor:

“Birlikte çalıştığım insanlara güceniyorum. Birlikte bu noktaya getirdiğimiz şirkete güveniyorum. Geliştirdiğimiz oyunların yarattığı topluluklara güveniyorum. Ve bugün duyurduğumuz bu değişikliğin, daha büyük ve iyi oyunlar yapacak olduğumuz önümüzdeki uzun yoldaki bir sonraki adım olduğuna inanıyorum.”