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Beşitkaş'ta Ceyhun Kazancı teknik direktör kararını açıkladı! 'Son söz Ahmet Nur Çebi'nin'

#Beşiktaş#Bruno Pinheiro#Ceyhun Kazancı
Beşitkaşta Ceyhun Kazancı teknik direktör kararını açıkladı Son söz Ahmet Nur Çebinin
İsmail ER

Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, teknik direktör çalışmalarındaki son gelişmeleri açıkladı. Sergen Yalçın’dan sonra B planını kısa sürede devreye soktuklarını belirten Kazancı “Şu anda Portekiz Ligi’nin en başarılı teknik adamı, Estoril’in başında bulunan Bruno Pinheiro ve ekibi ile anlaştık. Raporumu yönetime sundum. Kararı başkanımız Ahmet Nur Çebi verecek” dedi.

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Beşiktaş’ta yönetim F.Bahçe derbisine Önder Karaveli ile çıkma kararı alırken sezonun devamında takımın başında kimin olacağı ile ilgili çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Sergen Yalçın’dan sonra B planını kısa sürede gündeme soktuklarını belirtirken, şunları söyledi: “Şu anda Portekiz Ligi’nin en başarılı teknik adamı, Estoril’in başında bulunan Bruno Pinheiro ve ekibi ile anlaştık. Tüm ekonomik ve teknik bilgileri rapor halinde yönetime sundum. Kararı başkanımız Ahmet Nur Çebi verecek.”

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YERLİ TEKNİK ADAMLAR HALA MASADA

Kazancı, Sergen Yalçın’ın ardından göreve yerli bir teknik adamın da gelebileceğini ifade ederken bu konunun yönetim kurulunun vereceği karar sonrasında netleşeceğini ifade etti. Pazartesi günü yeni teknik direktör için toplanan siyah beyazlılarda birçok isim gündeme gelirken, yönetimin öncelikli olarak yeni hocanın yabancı mı yoksa yerli mi olacağına karar vermesi bekleniyor. Bu kararın verilmesinin ardından ise Beşiktaş’ın yeni hocası belli olacak. Yabancılarda Bruno Pinheiro yerlilerde ise Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay isimleri öne çıkıyor.

ESTORIL EN AZ 350 BİN EURO İSTİYOR

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Portekiz basınında da Bruno Pinheiro ve Beşiktaş ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. A Bola, siyah beyazlıların 600 bin Euro maaş teklif ettiği 45 yaşındaki teknik adamın meydan okumaya istekli olduğunu yazdı. Ancak gazete haberinde kulübü Estoril’in fesih için önerilecek rakamın 350 bin Euro’yu geçmediği sürece teknik direktörü bırakmaya istekli olmadığını da okuyucularıyla paylaştı. Öte yandan F.Bahçe ile pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri bugün saat 11.00’de satışa çıkacak.

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#Beşiktaş#Bruno Pinheiro#Ceyhun Kazancı

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