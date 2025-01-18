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Beşiktaş'tan Yüksel Yıldırım'a sert tepki: Haddini aştı

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#Beşiktaş#Samsunspor#Yüksel Yıldırım
Beşiktaştan Yüksel Yıldırıma sert tepki: Haddini aştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 23:32

Beşiktaş, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın maçın ardından yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

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Beşiktaş Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın maç sonu yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı R. Yüksel Yıldırım, bugün bir televizyon kanalına verdiği röportajda Kulübümüz hakkında haddini aşan ifadeler kullanmıştır.

İlk olarak belirtmek isteriz ki Reeder Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.

Dolayısıyla Reis için ne kulübüyle ne de kendisi ya da menajeriyle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir.

Maç sonrasındaki basın toplantısında ilgili antrenör, kulüp başkanını yalanlayarak bu konuda en güzel cevabı vermiştir.

Başka bir takımın taraftarı olmasıyla bilinen ve şu anki Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı sıfatıyla bugün ağırladığımız R. Yüksel Yıldırım, takımının Tüpraş Stadyumu’nda kazandığı bir puanın verdiği coşkuyla haddini aşan, terbiye sınırlarını zorlayan ifadeler kullanmıştır.

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Robert Yüksel Yıldırım’ın kendi teknik direktörü tarafından yalanlanan açıklamalarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz."

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#Beşiktaş#Samsunspor#Yüksel Yıldırım

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