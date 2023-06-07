×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'tan Yerry Mina atağı! Büyük aşama kaydedildi...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Yerry Mina
Beşiktaştan Yerry Mina atağı Büyük aşama kaydedildi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 11:18

Beşiktaş, transferde önemli bir atak başlattı. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Everton’dan ayrılan Yerry Mina’yla yaptığı pazarlıklarda büyük aşama kaydetti. Yönetim, 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi renklerine bağlamayı planlıyor.

Haberin Devamı

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar hedefleyen Siyah-Beyazlılar, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda neredeyse her bölge için çalışma yürüten idareciler, özellikle stoper hattında büyük aşama kaydetti.

Welinton’un ayrılacak olmasından dolayı bir sağ stoper almak isteyen Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan ayrılma kararı alan Yerry Mina için gözünü kararttı. Fanatik'in haberine göre 28 yaşındaki Kolombiyalı savunmacıyla menajeri aracılığıyla pazarlıklarda bulunan yönetim, büyük aşama kaydetti.

Premier Lig ve La Liga başta olmak üzere birçok yerden teklif alan Mina’yı kaptırmak istemeyen Siyah-Beyazlılar, en kısa süre içinde transferi tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.

Haberin Devamı

Kariyerinde daha önce Palmeiras ve Barcelona formaları da giyen Mina’nın piyasa değeri 12 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Kolombiyalı futbolcu, Barcelona'dan Everton'a 30 milyon euroya transfer olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Yerry Mina

BAKMADAN GEÇME!

Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın
Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak
Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi