Beşiktaş'tan transferde yerli atağı! Hedefte A Milli Takım forması giyen 2 yıldız oyuncu var

#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Başakşehir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 07:56

Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, A Milli Takım forması da giyen Başakşehir'in iki yıldızı için düğmeye bastı.

Süper Lig'de beklentilerin altında bir sezon geçiren Beşiktaş bir yandan gelecek sezonun kadro planlamalarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar yeni bir operasyona başladı.

KALEDE HEDEF MUHAMMED ŞENGEZER

Kara Kartal'da kaleci arayışı sürüyor. Beşiktaş'ta öne çıkan isim Muhammed Şengezer.

Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimalini göz önünde bulundururken, yerli kaleci takviyesi için rotayı Başakşehir’e çevirdi. Yönetim, başarılı file bekçisinin Beşiktaş formasını giymesi için adeta seferberlik ilan etti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıkan ve kalesinde 36 gol gören Muhammed Şengezer, 13 maçı gol yemeden tamamladı.

CENGİZ ÜNDER'İN YERİNE YUSUF SARI

Siyah-Beyazlılar'da sağ kanat için gündeme gelen isimlerden biri Yusuf Sarı oldu. Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmezken, bu bölgede yapılacak takviye için düğmeye bastı. Yönetimin, Başakşehir forması giyen Yusuf’u listenin üst sıralarına yazdığı öğrenildi.

Hızı, bire birdeki etkisi ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Milli futbolcu için temasların kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da transferin gerçekleşmesini istediği ve yönetimle bu konuda görüşme yaptığı ifade edildi. Siyah-Beyazlılar’ın önümüzdeki günlerde resmi adımları atarak girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

PERFORMANSI

Başakşehir ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı, bu sezon 26 maçta forma giyerken 8 asistlik katkı sağladı.

