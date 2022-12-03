Beşiktaş'tan yeni sosyal sorumluluk projesi: Engeller bizi durduramaz

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Projenin tanıtım toplantısında konuşan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın önemli bir ilke imza attığını belirterek şunları söyledi: “İlklerin kulübü olarak 20 yıl önce, tekerlekli sandalye basketbolunu ülkemizde ilk kez hayata geçirdik, başkalarının ‘Yapamaz’ dediği insanlara formamızı giydirdik, armamızı temsil etme hakkı verdik. Şimdi aynı vizyonla devam ederek Türkiye genelinde varolan altyapı sorununu çözmek için bir adım atacağız. Bu proje ile engelli vatandaşlarımıza ulaşarak onları spora teşvik edeceğiz.” Çebi, bu projenin diğer takımlara örnek teşkil edeceğini de belirtti.

WEB SiTESiNDEN EĞiTiM VERiLECEK

Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç ise, “Kampanyamızın web sitesi ‘engellerbizidurduramaz.com’dan paylaşacağımız eğitim filmlerini, sosyal medyadan duyuracağız. Bedensel engelli arkadaşlarımız, sizler de spor yapabilirsiniz” dedi.