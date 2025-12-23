×
Beşiktaş'tan yeni Rafa Silva hamlesi: Menajeri İstanbul'a geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Transfer
Beşiktaştan yeni Rafa Silva hamlesi: Menajeri İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 08:40

Beşiktaş'ta son haftaların çalkantılı isimlerinden olan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva için siyah-beyazlı yönetim yeni bir adım attı.

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş; ilk devreyi lider Galatasaray'ın 13 puan arkasında, 29 puanla beşinci sırada noktaladı.

Siyah-beyazlılarda son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Rafa Silva yaklaşık 2 aydır forma giymiyor.

YÖNETİMDEN YENİ HAMLE

Devre arasında yolların ayrılması planlanan Rafa Silva için Beşiktaş cephesinde ilk adım atıldı. Portekizli yıldızın menajeri İstanbul’a çağrıldı.

Burada yapılacak görüşmede oyuncunun transferinden sözleşme feshine kadar tüm ihtimaller masaya yatırılacak ve bir çözüm bulunacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maça çıkan Rafa Silva bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

