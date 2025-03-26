Beşiktaş'tan Yasin Kol paylaşımı! 'Yabancı hakem istedik...'

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Beşiktaş, Galatasaray derbisine atanan Yasin Kol için çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Derbi için TFF'ye yaptığı yabancı hakem başvurusuna olumsuz yanıt alan Beşiktaş'ın paylaşımında "Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz" yer aldı.

Yapılan paylaşımda Yasin Kol'un Göztepe ile Eyüpspor arasında oynanan maçta VAR incelemesi sırasındaki konuşmaların videosu yer aldı.