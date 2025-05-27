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Beşiktaş'tan Yaser Asprilla bombası! Görüşmeler başladı

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#Transfer#Beşiktaş#Yaser Asprilla
Beşiktaştan Yaser Asprilla bombası Görüşmeler başladı
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 15:54

Beşiktaş, Girona'da forma giyen Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla'nın transferi için görüşmelere başladı.

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Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

İspanyol basınından RAC1 muhabiri Billy Zarankov'un haberine göre; Beşiktaş, Girona'nın Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı renklerine bağlamak için harekete geçti.

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"HAFTALARDIR GÖRÜŞÜLÜYOR"

Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf ile Yaser Asprilla'nın menajerliğini yapan Jonathan Herrera'nın haftalardır görüşmelerde bulunduğu ve siyah-beyazlı kulübün ilgisinin artık iyice yoğunlaştığı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Girona'nın 15 ila 20 milyon euro aralığında bir teklif gelmesi durumunda Asprilla'nın satışına sıcak bakabileceği kaydedildi.

Katalan ekibi 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu sezon başında 18 milyon euro ödeyerek Watford'dan transfer etmişti.

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Beşiktaştan Yaser Asprilla bombası Görüşmeler başladı

5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Yaser Asprilla'nın Girona ile Haziran 2030'a dek sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Girona formasıyla 33 maça çıkan ve 1644 dakika saha kalan Asprilla, 3 gol atıp 1 de asist üretti.

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#Transfer#Beşiktaş#Yaser Asprilla

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