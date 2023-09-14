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Beşiktaş'tan Xeka hamlesi! Burak Yılmaz getirecek...

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#Beşiktaş#Transfer#Xeka
Beşiktaştan Xeka hamlesi Burak Yılmaz getirecek...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 10:36

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Transferde Burak Yılmaz etkin bir rol oynayacak.

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Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden ve kadro derinliği oluşturmak isteyen Beşiktaş son olarak Xeka'yı gündemine aldı.

Fanatik'in haberine göre Şenol Güneş'in yardımcusu Burak Yılmaz ile Lille'de mücadele eden, son olarak Rennes forması giyen ve sözleşmesi bitince serbest kalan Portekizli orta saha için temaslar başladı.

BURAK YILMAZ ROL OYNAYACAK

Merkez orta saha hattına ek olarak sol kanat bek olarak da görev yapabilen 1,85’lik futbolcu, kariyerinde daha önce Braga ve Dijon gibi kulüplerin de formasını giymişti. Piyasa değeri 6 milyon Euro bandında bulunan deneyimli oyuncu, Avrupa’da transfer döneminin kapanması sonrasında boşta kalmıştı. Geçen sezon Rennes formasıyla 8 maça çıkan tecrübeli isim, skor üretememişti.

Burak Yılmaz'ın, Xeka'nın transfer sürecinde rol oynaması bekleniyor.

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Beşiktaştan Xeka hamlesi Burak Yılmaz getirecek...

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#Beşiktaş#Transfer#Xeka

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