Beşiktaş'tan Xeka hamlesi! Burak Yılmaz getirecek...

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Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden ve kadro derinliği oluşturmak isteyen Beşiktaş son olarak Xeka'yı gündemine aldı.

Fanatik'in haberine göre Şenol Güneş'in yardımcusu Burak Yılmaz ile Lille'de mücadele eden, son olarak Rennes forması giyen ve sözleşmesi bitince serbest kalan Portekizli orta saha için temaslar başladı.

BURAK YILMAZ ROL OYNAYACAK

Merkez orta saha hattına ek olarak sol kanat bek olarak da görev yapabilen 1,85’lik futbolcu, kariyerinde daha önce Braga ve Dijon gibi kulüplerin de formasını giymişti. Piyasa değeri 6 milyon Euro bandında bulunan deneyimli oyuncu, Avrupa’da transfer döneminin kapanması sonrasında boşta kalmıştı. Geçen sezon Rennes formasıyla 8 maça çıkan tecrübeli isim, skor üretememişti.

Burak Yılmaz'ın, Xeka'nın transfer sürecinde rol oynaması bekleniyor.

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