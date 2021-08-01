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GeriFutbol Beşiktaş’tan Welinton’un sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Futbol
Haber Giriş: 01.08.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Beşiktaş’tan Welinton’un sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Beşiktaş’tan Welinton’un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, Welinton Souza'nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesislerinde Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçı sırasında, sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen, bugün ise Acıbadem Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilen futbolcumuz Welinton Souza'nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Welinton Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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