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Beşiktaş'tan Vlahovic'e son mesaj! 'Karar ver yoksa...'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş Transfer#Dusan Vlahovic#Darwin Nunez
Beşiktaştan Vlahovice son mesaj Karar ver yoksa...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 12:28

Beşiktaş yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu Dusan Vlahovic'e dair son kararını verdi.

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Beşiktaş’ta santrfor transferinin bir numaralı gündem maddesi olan Dusan Vlahovic konusunda belirsizlik sürüyor.

Beşiktaştan Vlahovice son mesaj Karar ver yoksa...

Siyah-beyazlılar’ın, 26 yaşındaki Sırp golcüye en yüksek sözleşme teklifini sunmasına rağmen oyuncu cephesinin bugüne kadar resmi pazarlıklara başlamadığı belirtildi.

Beşiktaştan Vlahovice son mesaj Karar ver yoksa...

Beşiktaş’ın Vlahovic’e 4 yıllık kontrat, sezon başına 8 milyon Euro ücret, performans bonusları ve çift haneli imza parası önerdiği ifade edildi. Ancak transfer döneminde zamanın daralması ve yönetimin alternatif isimlere yönelmesi üzerine Vlahovic’in babasının devreye girdiği öne sürüldü.

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Beşiktaştan Vlahovice son mesaj Karar ver yoksa...

Oyuncu cephesinin, Siyah-Beyazlılar’ın teklifini değerlendirirken mali şartları yukarı çekmeye çalıştığı aktarıldı. Beşiktaş Yönetimi’nin daha fazla beklemek istemediği, Vlahovic’ten kısa süre içinde olumlu yanıt alınamaması halinde Al Hilal forması giyen Darwin Nunez için görüşmelere başlayacağı kaydedildi. 27 yaşındaki Uruguaylı santrforun alternatif listeye dahil edildiği belirtildi.

Beşiktaştan Vlahovice son mesaj Karar ver yoksa...

Beşiktaş yönetimi bu hamlesiyle Mohamed Salah transferinde olduğu gibi oyuncuya restini çekti ve kısa süre içinde kararını vermesi için beklemeye geçti. Siyah-beyazlı ekip, Salah'ın da Vlahovic'in de kendilerine geri dönüş yapmasını bekliyor.

Beşiktaştan Vlahovice son mesaj Karar ver yoksa...

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#Beşiktaş Transfer#Dusan Vlahovic#Darwin Nunez

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