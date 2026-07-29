Beşiktaş'tan Vlahovic'e son mesaj! 'Karar ver yoksa...'

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Beşiktaş’ta santrfor transferinin bir numaralı gündem maddesi olan Dusan Vlahovic konusunda belirsizlik sürüyor.

Siyah-beyazlılar’ın, 26 yaşındaki Sırp golcüye en yüksek sözleşme teklifini sunmasına rağmen oyuncu cephesinin bugüne kadar resmi pazarlıklara başlamadığı belirtildi.

Beşiktaş’ın Vlahovic’e 4 yıllık kontrat, sezon başına 8 milyon Euro ücret, performans bonusları ve çift haneli imza parası önerdiği ifade edildi. Ancak transfer döneminde zamanın daralması ve yönetimin alternatif isimlere yönelmesi üzerine Vlahovic’in babasının devreye girdiği öne sürüldü.

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Oyuncu cephesinin, Siyah-Beyazlılar’ın teklifini değerlendirirken mali şartları yukarı çekmeye çalıştığı aktarıldı. Beşiktaş Yönetimi’nin daha fazla beklemek istemediği, Vlahovic’ten kısa süre içinde olumlu yanıt alınamaması halinde Al Hilal forması giyen Darwin Nunez için görüşmelere başlayacağı kaydedildi. 27 yaşındaki Uruguaylı santrforun alternatif listeye dahil edildiği belirtildi.

Beşiktaş yönetimi bu hamlesiyle Mohamed Salah transferinde olduğu gibi oyuncuya restini çekti ve kısa süre içinde kararını vermesi için beklemeye geçti. Siyah-beyazlı ekip, Salah'ın da Vlahovic'in de kendilerine geri dönüş yapmasını bekliyor.