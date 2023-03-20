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Beşiktaş'tan VAR çağrısı! "Muslera'nın pozisyonunun VAR kayıtları yayınlanmalı"

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Galatasaray
Beşiktaştan VAR çağrısı Musleranın pozisyonunun VAR kayıtları yayınlanmalı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:00

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Konya-Galatasaray maçı ve ligden çekilen takımların durumuyla ilgili TFF’ye çağrıda bulundu.

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Konyaspor-Galatasaray maçında iki takımın kalecileri İbrahim Sehic ve Fernando Muslera arasında yaşanan gerginlik ve ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor’un fikstüre göre karşılaşacağı rakiplere 3’er puan verilmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 2 önemli çağrıda bulundu. Konyaspor’u 2-1 galip getiren golün ardından Muslera ile Sehic arasındaki pozisyon ile ilgili VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini söyleyen Kocadağ, “İki takımın kalecisi arasında yaşananlar hakemin önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Hakem ve VAR arasında pozisyonla ilgili konuşulanları bilme hakkımız var” dedi.

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VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASINI KAMU VİCDANI İSTİYOR

Takımının 1-1 berabere biten Gaziantep maçında Kevin N’Koudou’nun rakibine yaptığı hareketin VAR kayıtlarının açıklandığını hatırlatan Kocadağ, “N’Koudou pozisyonunun VAR kayıtlarını yayınlayarak hem oyuncumuzu hem hakemi hedef yaptılar. Ankaragücü maçında da Josef’e soyunma odasında kırmızı kart gösterdiler. Konyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonun üzerinden saatler geçti, ses yok! Fernando Muslera-İbrahim Sehic pozisyonu hakemin gözünün önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Aslında bunu kamu vicdanı istiyor. Hakem ne demiş, VAR ve AVAR ne yapmış bilmek hakkımız.”

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BİZ 19 DEPLASMANA GİTMİŞ OLACAĞIZ RAKİPLERİMİZ 17. BU CİDDİ HAKSIZLIK,

Emre Kocadağ, TFF’nin ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili kararını tekrar değerlendirmesi gerektiğini de belirterek şöyle devam etti: “Ligden çekilmek durumunda kalan takımları hükmen mağlup saymak, rakiplerine 3 puan vermek ve bu puanlarla şampiyonun, düşenin belirlenmesi hatta galibiyet rekorlarının kırılması hakkaniyetli değil. TFF’nin acele verdiği karar ile oynanan deplasman ve maç sayıları eşit olmayacak. TFF’nin suya sabuna dokunmadan, durumu geçiştirmek için aldığı bu karar adaletli değil. TFF bazı kararlarını gözden geçirmek zorunda. UEFA’nın Şampiyonlar Ligi kriteri ortada. Biz 19 deplasmana gitmiş olacağız, rakiplerimiz 17. Bu ciddi haksızlık!”

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Galatasaray

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