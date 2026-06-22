Beşiktaş'tan Vaclav Cerny kararı!

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Vincenzo Italiano’nun, deneyimli kanat oyuncusunu kadro planlamasında önemli bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının, Cerny’yi özellikle sağ kanatta değerlendirmeyi düşündüğü ve oyuncudan yeni sezonda daha fazla verim almayı hedeflediği gelen haberler arasında.

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Bu doğrultuda Beşiktaş’ta şu aşamada sağ kanat transferi öncelikli gündem maddeleri arasında yer almıyor. Ancak mevcut oyunculardan birinin takımdan ayrılması halinde yönetimin bu bölge için yeniden transfer çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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Savunma hattında da teknik heyetin değerlendirmeleri belirleyici olacak. Geçtiğimiz sezon istediği kadar süre alamayan Tiago Djalo, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun olumlu rapor verdiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Portekizli stoperin fiziksel özellikleri ve oyun karakterini beğenen İtalyan teknik adamın, Djalo’nun gelecek sezon kadroda yer almasını istediği öğrenildi. İki ismin de yurt dışı kamp kadrosunda bulunması beklenirken, teknik heyet değerlendirmelerine bu hazırlık döneminde devam edecek.

Siyah-beyazlılarda kamp sürecinin ardından kadro yapılanmasına ilişkin son kararların verilmesi planlanıyor.