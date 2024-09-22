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Beşiktaş'tan UEFA'ya stat tepkisi! Şenol Güneş...

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#Beşiktaş#UEFA#Şenol Güneş
Beşiktaştan UEFAya stat tepkisi Şenol Güneş...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 16:27

Beşiktaş Kulübü, Eintracht Frankfurt'la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta müsabakasının stat isminin "Şenol Güneş Spor Kompleksi" olarak duyurulmasının ardından, UEFA'dan ismin düzeltilmesini talep etti.

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UEFA'nın resmi internet sitesinde, Beşiktaş-Eintracht Frankfurt müsabakasının stat bilgisi olarak "Şenol Güneş Spor Kompleksi" yer alırken, görselde ise Beşiktaş Stadı kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulübün İngilizce yayın yapan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gerekli düzeltmenin yapılması talep edilerek şu ifadelere yer verildi:

"2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız Beşiktaş Stadyumu ya da Süper Lig maçlarının yapıldığı Tüpraş Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarımızı oynadığımız yerdir. İsmin acilen düzeltilmesini rica ederiz."

Beşiktaştan UEFAya stat tepkisi Şenol Güneş...

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#Beşiktaş#UEFA#Şenol Güneş

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