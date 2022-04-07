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Beşiktaş'tan UEFA çıkarması

#Beşiktaş#UEFA#Çebi
Beşiktaştan UEFA çıkarması
İsmail ER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde ziyaret etti.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezini ziyaret etti. Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve UEFA yetkilileriyle görüştü.

Ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül de yer aldı.

AMAÇ KESİNTİYİ KALDIRMAK

Siyah beyazlı yönetim kurulu, vadesi geçmiş borçlar nedeniyle UEFA gelirlerinin yüzde 15’ine yapılan kesintiyi kaldırmak için temaslarda bulunuyor. Çebi ve Erdoğan, vadesi gelen borçların zamanında ödendiğini belgeleri ile komisyona sunacak.

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#Beşiktaş#UEFA#Çebi

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