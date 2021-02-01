Beşiktaş'tan transferin son gününde Tin jedvaj hamlesi!
Transferin son gününde hareketli saatler yaşanırken Beşiktaş, stoper pozisyonuna Tin jedvaj hamlesinde bulunmak için girişimlerini hızlandırdı.
Siyah-Beyazlı Yönetim, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leverkusen forması giyen Tin Jedvaj’ı kiralamak için çalışma başlattı.
25 yaşındaki Hırvat stoper için kulübüne kiralama önerisinde bulunan yönetimin, bu transferi de tamamlaması bekleniyor.
Hırvatistan milli takımında Vida’yla beraber birlikte forma giyen Jedvaj, savunma hattında çok yönlü bir oyuncu olmasıyla tanınıyor. (Fanatik)
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