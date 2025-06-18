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Beşiktaş'tan transfere zorunlu rötar geldi!

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#Beşiktaş#Süper Lig#Gazetehaberleri
Beşiktaştan transfere zorunlu rötar geldi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 07:00

Beşiktaş, kadrosundaki şişkinliği dindirdikten sonra takviyelere başlayacak.

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Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını titizlikle yürütürken şu ana kadar imza atılamamasının nedeni kadrodaki şişkinlik. Siyah beyazlı takımın scout ekibi ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in alınmasını istediği oyuncular ile görüşmeler yapılmasına karşın transferler şimdilik askıya alındı.

Kiralıklardan dönenlerle birlikte şu an kadrosunda 39 futbolcu bulunan Beşiktaş bazı isimlerle vedalaşıp bu sayıyı düşürmek istiyor.

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TRANSFER ÜCRETLERi DiSiPLiNE EDiLECEK

Siyah beyazlı yönetim ilk etapta Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Milot Rashica, Ciro İmmobile, Ernest Muci, Joao Mario, Bakhtiyar Zaynutdinov, Jonas Svensson ve Alex Oxlade-Chamberlain’in menajerlerini çağırarak oyuncularına kulüp bulmaları konusunda fikir alışverişi yaptı. Siyah beyazlı takımın yeni bir yapılanmaya girdiğini ifade eden yöneticiler kulübün içinde bulunduğu ekonomik krizi çözmek için transfer ücretlerini disipline edeceklerini vurguladılar

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#Beşiktaş#Süper Lig#Gazetehaberleri

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