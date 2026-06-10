Beşiktaş'tan transferde tarihi operasyon!

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Süper Lig'de beklentilerin oldukça altında bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getirdi.



İtalyan teknik adamın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar dev bir operasyona başladı.

CODY GAKPO BOMBASI!

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Hollandalı yıldızı Cody Gakpo hakkında ortaya atılan transfer iddiaları, Beşiktaş ve Fenerbahçe cephesinde heyecan yarattı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 27 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesinde takım içindeki rolüne ilişkin bazı soru işaretleri yaşıyor. Ada basınından TEAMtalk’ın haberine göre Merseyside ekibinde göreve gelen teknik direktör Andoni Iraola’nın genç yetenek Rio Ngumoha’ya daha fazla şans vermeyi planlaması, Gakpo’nun geleceğiyle ilgili spekülasyonları artırdı.

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Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de oyuncunun durumunu takip ettiği belirtiliyor. İngiltere’den Tottenham ve Aston Villa’nın yanı sıra Atletico Madrid ile Milan’ın da Gakpo için bilgi aldığı aktarıldı. Ayrıca Türkiye’den Beşiktaş’ın da gelişmeleri yakından izlediği kaydedildi. Buna göre Gakpo’nun diğer takımlar ile anlaşamaması halinde Beşiktaş’ın, Ada temsilcisinin kapısını ciddi bir rakamla çalacağı öğrenildi.

SANTRFORA DUSAN VLAHOVIC

Siyah-Beyazlılar’ın listesindeki en dikkat çekici isim ise Dusan Vlahovic oldu. Italiano’nun Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı Sırp yıldızın, Beşiktaş’ın hücum hattı için öncelikli hedeflerden biri olduğu ifade edildi. İkilinin İtalya’daki başarılı birlikteliği, transfer ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.

Başkan Serdal Adalı ile futbol direktörü Önder Özen’in de transfer için yoğun mesai harcadığı belirtilirken, oyuncu ve menajeriyle kısa süre içinde resmi temas kurulmasının planlandığı aktarıldı. Beşiktaş’ın yıldız golcüye uzun vadeli bir proje sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan İtalya basınında yer alan haberlere göre Galatasaray’ın da Vlahovic için devrede olduğu ve oyuncuya teklif yaptığı öne sürüldü.

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KANAT İÇİN CAMBIAGHI İDDİASI

Siyah-Beyazlılar’ın gündemindeki son isim ise Bologna forması giyen Nicolo Cambiaghi oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, eski öğrencisini yeni sezonda kadrosunda görmek istiyor. Bologna’da birlikte çalışma fırsatı bulan ikilinin arasındaki güçlü ilişkinin transfer sürecinde önemli rol oynayabileceği belirtilmişti. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuna yalnızca Kara Kartal’ın değil, Serie A ekiplerinden Como’nun da ilgi gösterdiği öne sürüldü.

İtalyan futbolcu, performansıyla milli takım daveti de aldı. Transferde son sözün ise Bologna’nın yeni teknik direktörü Domenico Tedesco’ya ait olduğu kaydedildi. Bu arada yıldız oyuncu için istenen bonservis bedelinin 10 milyon Euro dolaylarında olduğu bildirildi. Beşiktaş Yönetimi ise bu rakamın çok daha altında bir teklifle transferi bitirmeyi hedefliyor.

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