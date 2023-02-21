Beşiktaş'tan transferde Borini hamlesi! Beklenmedik takas planı...

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Süper Lig'de 39 puanla 4. sırada olan Beşiktaş, son maçında Sivasspor'a mağlup olurken bu hafta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında olmak isteyen Kartal, kadrosunu güçlendirmek için yeniden kolları sıvadı.

Deprem sebebiyle TFF tarafından 2 kez süresi uzatılan ara transfer döneminde hareketlilik yaşanıyor. Ara transfer döneminde ilk hamlesini Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'ten yana yapan yönetim daha sonra Omar Colley ve Onur Bulut transferlerini gerçekleştirdi.

Sabah'ın haberine göre; hücum bölgesine bir oyuncu takviyesi daha yapmak isteyen Şenol Güneş, Borini'nin transferi için onay verdi. Beşiktaş yönetimi, bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 13 gol atan Borini transferi için kolları sıvadı.

Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkat çeken Borini, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın radarına girdi. Borini'yi transfer etmek isteyen Beşiktaş, bu transferde takasa gitmeyi planlıyor.

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İtalyan sol kanat için Fatih Karagümrük ile yaptığı pazarlıklarda rakamsal olarak anlaşmaya varamayan Beşiktaş, takas formülünü devreye soktu.

MULEKA TAKASTA KULLANILACAK

Kara Kartal, sezon başında 3.5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yı Borini için takasta teklif etti. Tarafların bu konuda görüşmelerine devam ettiği ve Beşiktaş'ın Karagümrük'ün resmi yanıtını beklediği ifade edildi.

MULEKA'nın da takas formülüne sıcak baktığı ve daha fazla forma şansı bulacağı bir takımda oynamak istediği ifade ediliyor.