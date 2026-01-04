Beşiktaş'tan transfer ve Rafa Silva açıklaması!

Haberin Devamı

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, siyah beyazlıların transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Murat Kılıç'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kış kampımız sadece fiziksel eğitimin olduğu bir yer değil. Takımımızın, futbolcularımızın, motivasyonunun ve birlik beraberliğin olduğu, beraber hareket etmenin ve takım oyununun nasıl olması gerektiğiyle ilgili çok güzel bir eğitim yeri. Siz de bunun farkındasınız. Motivasyonumuz çok yüksek. Oyuncularımızın motivasyonu çok yüksek. Özellikle hocalarımız, teknik ekibimiz birebirde kendileriyle hem görüşme anlamında hem anlamda hem de eğitim anlamında çok güzel zaman geçiriyoruz. Bu eğitimlerin olması bize gelecekte çok faydalı olacaktır.

Biliyorsunuz ara dönemde transfer yapmak çok kolay değil. Biz özellikle hocalarımız ve ekibimiz o kadar çok sık eleyip, sık dokuyorlar ki oyuncuların hem geçmişine, hem sakatlık durumuna hem de ruh hallerine çok detaylı bakılıyor. Hata yapma lüksümüz yok. Şu anki mevkilerde, yeni oyuncu alacağımız mevkilerde ilk on birde oynayabilecek ve ilk on birde oynayabilmek için yarışta olabilecek oyunculara bakıyoruz. Bugün bundan dolayı çok acele etmiyoruz.

Şu anda iki tane yabancı oyuncu biliyorsunuz kampa katılmadı. İki tanesi de genç oyuncu alma hakkımız var. Dört tane transfer yapma hakkımız var. Bunun da tamamını dolduracağız. Dediğim gibi bu transferler, hem taraftarlarımızı heyecanlandıracak hem de oyun oynarken bizleri de motive edebilecek oyuncular olacak. Oyuncularla görüşülüyor. Oyuncularla anlaşmalar tamam ama bizim aradığımız oyuncular takımlarında oynayan ve takımlarının da önemsediği oyuncular. Şimdi takımlarıyla anlaşmaya çalışıyoruz. Çok kısa süre içerisinde anlaşmış olacağız. Kampa yetiştireceğiz büyük bir ihtimalle. Bizim şu anki ilk hedefimiz istenilen mevkilerdeki yerleri doldurmak.

Şu anda oyuncularla görüşüldü. Oyuncularla anlaşmalar sağlandı ama kulüpleriyle daha herhangi bir sözleşme yapmadığımızdan dolayı şu anda isim zikretmemiz çok doğru olmaz. Bu arada biz tabii bu transferleri yaparken hem bütçesel anlamda da ekonomimize de göre hareket ediyoruz. Ekonomimizi de düşünerek hareket ediyoruz. Çünkü geleceği riske atmak istemiyoruz. Bizim ekonomiyle ilgili çok çalışmamız var. Bunu daha önce de çok bahsettik. Ekonomimiz özellikle çok kısa süre içerisinde, çok güzel bir gelir getirecek planlarımız var, projelerimiz var. Bunların hepsini de çok kısa sürede yaşayan sağlayacağız. Şu anda da bütçeyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Biz herhangi bir bütçeyle ilgili bir şey söylemedik. Kendileri ilk on birde oynayabilecek, yarışta olabilecek oyunculara, değerlerini, fazlasını edebilecek değerlerini verebiliyorlar. Bütçeyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok.

Mevkilerle ilgili stoper, sol bek, sol bek biliyorsunuz Jurasek ayrıldı. Bir altı sekiz oynayabilecek, bu mevkilerimiz boş. İlk birinci önceliğimiz bunlar ama fırsat transfer olursa, santrafor da olur, fırsat transfer olur, sol kanat da olur, sağ kanatta olur bunlar olabilir.

Bu süreçte de olabilir tabii. Pazartesi günü kulübüyle de anlaşmaya varıldığı zaman kampa gelecek oyuncu ama çok kolay olmuyor. Bu neden kolay olmuyor, çünkü kulübü bırakmak istemiyor. İlk önce özellikle devrede kimi bırakmak istersiniz? Sizin işinize yaramayan, takıma katkısı olmayan oyuncular. Böyle bir transfer yapmayacağız. Oynayan, sakatlığı olmayan, yaşı genç, ileriki günlerde kulübümüze faydası olabilecek oyunculara baktığımız için bundan dolayı bugün de olabilir, yarın da olabilir. Özellikle Afrika Kupası var. Noel tatili var. Yani kulüpleriyle anlaştığımız zaman gelebilirler.

Kaleci transferi planlıyoruz. İsim vermek istemiyorum. Görüşmeler var. Zaten basında çıkan isimler yanlış isimler değil, doğru isimler. Dediğim gibi oyuncularla görüşmeler yapıldı.

Rafa Silva kampa katıldı ve antrenmanlara çıkıyor. Ne Sergen Hoca'nın, ne teknik ekibin ne de yönetimin Rafa Silva ile bir problemi yok. Kendisi isterse oynar, bizlik bir durum yok. Normal süreç devam ediyor."