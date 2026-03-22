Beşiktaş'tan transfer operasyonu: 5 yıldız oyuncu listede!

Siyah-Beyazlı ekipte bir dönem Ersin Destanoğlu'nun gönderileceği konuşulsa da genç eldiven, son dönemde gösterdiği performansla kendini geldi. Fakat her şeye rağmen Kara Kartal'ın, kaleye takviye yapması bekleniyor. Bu doğrultuda hedefteki ilk isim de daha önce konuşulduğu gibi Altay Bayındır.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın formasını giyen milli eldivenin satışında kolaylık sağlanması bekleniyor. Kırmızı Şeytanlar'ın kadro planlamasında yer almayan 27 yaşındaki kalecinin, Siyah-Beyazlı ekip adına yeni sezonun ilk transferlerinden biri olması hedefleniyor. Devre arasından bu yana Altay ile yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydedildiği de gelen haberler arasında.

YENİDEN PATRİK SCHİCK

Siyah-Beyazlılar'ın geçen yaz ve devre arasında forvete en çok istediği isimlerden biri Patrik Schick'ti. Bayer Leverkusen'de görev yapan Çek golcü, bu sezon çıktığı 33 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de asist yaptı. Şu anda Alman ekibinde senelik 7.5 milyon Euro kazanan Schick'in, ikna edilmesi hayli zor görünüyor. Ancak Beşiktaş Yönetimi, 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma konusunda bir hayli kararlı. Kara Kartal'ın, forvet hattı için kesenin ağzını açması ve Schick noktasında da fedakârlık yapılması bekleniyor.

TERRİER’DE RAKİP ÇOK

Başkan Serdal Adalı ve Serkan Reçber’in kanat transferi için uzun bir süredir Martin Terrier için temasta olduğu öne sürüldü. Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen 29 yaşındaki oyuncuya teknik ekip tarafından da onay verildi. Sadece sol kanatta değil on numarada ve gerektiğinde ileri uçta da forma giyebilen Fransız oyuncunun, öncelikli hedefler arasında yer aldığı bildirildi. Bu sezon takımında beklediği süreleri alamayan Terrier’in de kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak istediği öğrenildi.

GENÇLİK AŞISI: JUN-HO BAE

Şu anda orta saha hattında merkezi; Ndidi, Asllani ve Orkun ile kuran Beşiktaş gelecek sezon için de planlamalara devam ediyor. Asllani konusunda Arnavut oyuncunun bonservisinin alınıp, alınmayacağı noktasında net bir karar verilmedi. Ayrıca 10 numara mevkisi için de Siyah-Beyazlı ekipte arayışlar devam ediyor. Bu doğrultuda listeye dahil edilen son isim Güney Koreli Hyeon-gyu Oh'un vatandaşı Jun-ho Bae oldu. 22 yaşındaki oyuncu, şu anda İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyiyor. 40 maçta 3 gol ve 3 asist yapan genç futbolcu için maliyet araştırmaları başladı. Bae, aynı zamanda geleceğe yatırım olarak da görülüyor.

LAPORTE'A YOĞUN PRES

2018’de Manchester City’nin 65 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ardından Al Nassr’a ve sonrasında da Athletic Bilbao’ya giden Aymeric Laporte transferini teknik heyet çok istiyor. Özellikle gelecek sezon Emmanuel Agbadou’nun yanına deneyimli bir stoperi katmak isteyen Kara Kartal, İspanyol oyuncu için birkaç aydır yakın takipte.

Şu an için 31 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşı nedeniyle birtakım pürüzlerin olduğu bildirildi. Fakat bu noktada da anlaşma sağlanması halinde Bilbao temsilcisi, satış fikrine sıcak bakıyor. Sezon bitimiyle birlikte Laporte için de ciddi bir mesai harcanacak.

