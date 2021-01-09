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Futbol
Haber Giriş: 09.01.2021 - 23:56 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan transfer Mario Mandzukic atağı!

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Beşiktaş'tan transfer Mario Mandzukic atağı!
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Beşiktaş yönetici Erdal Torunoğulları, Mario Mandzukic transferini bitirmek için Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker'i devreye soktu.

Mario Mandzukic ile ilgilendiği belirtilen Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlı ekipte yönetici Erdal Torunoğulları, Mandzukic transferi için Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker'i devreye soktu.

Beşiktaşta Sergen Yalçından transfer açıklaması Mandzukic ile ilgileniyoruz
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SERGEN YALÇIN İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6-0’lık Rizespor maçının ardından "Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Mandzukic’le ilgileniyoruz. Şartlar uyarsa olabilir" şeklinde konuşmuştu.

JUVENTUS'TA KANAT OYNAMIŞTI

Mario Mandzukic’in İtalyan devi Juventus’ta sol kanat hattında oldukça başarılı olmasını göz önünde bulunduran teknik ekip, transferi halinde dünyaca ünlü futbolcuyu bu bölgede de değerlendirecek.

Normal şartlarda forvet oyuncusu olan Cyle Larin’den kanat bölgesinde oldukça fazla verim alan Siyah-Beyazlılar’ın, Mandzukic’i de diğer kanatta görevlendirip forvette de Vincent Aboubakar’ı değerlendirmeye devam etmeyi planladığı ifade edildi. 1,90’lık yıldız, tabii ki kadro rotasyonu halinde asıl bölgesi olan santrfor pozisyonuna geçiş yapacak.

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