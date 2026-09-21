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Beşiktaş'tan transfer hamlesi! 20 milyon Euro

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Mert Kömür
Beşiktaştan transfer hamlesi 20 milyon Euro
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 14:49

Sezon başında futbol yapılanmasında yeni bir sayfa açan Beşiktaş, transferlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Siyah beyazlılar bu bağlamda, 21 yaşındaki gurbetçi oyuncunun peşine düştü.

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Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Mert Kömür’ü gündemine aldı.

Beşiktaştan transfer hamlesi 20 milyon Euro

FussballDaten’in haberine göre siyah-beyazlı ekip, genç futbolcunun transferi için yarışa dahil oldu. Beşiktaş’ın yanı sıra Mert Kömür’le ilgilenen başka kulüplerin de bulunduğu belirtildi.

Beşiktaştan transfer hamlesi 20 milyon Euro

AUGSBURG 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde Augsburg’un Mert Kömür için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Ancak Alman ekibinin bu rakamda esneklik gösterebileceği ifade edildi.

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Beşiktaştan transfer hamlesi 20 milyon Euro

Transfer görüşmelerinde belirli bonusların yanı sıra sonraki satıştan pay içeren bir anlaşmanın yapılması halinde Augsburg’un talep ettiği bonservis bedelinin aşağı çekilebileceği kaydedildi.

Beşiktaştan transfer hamlesi 20 milyon Euro

MERT KÖMÜR’ÜN PERFORMANSI

Mert Kömür, Augsburg altyapısından yetişerek A takım seviyesine yükseldi. Orta sahada görev yapan genç oyuncu, teknik kapasitesi ve hücum katkısıyla dikkat çekiyor. Genç oyuncu bu sezon toplamda 4 müsabakada rol alırken 108 dakika sahada kaldı.

 

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#Beşiktaş#Transfer#Mert Kömür

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