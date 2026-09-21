Beşiktaş'tan transfer hamlesi! 20 milyon Euro

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Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Mert Kömür’ü gündemine aldı.

FussballDaten’in haberine göre siyah-beyazlı ekip, genç futbolcunun transferi için yarışa dahil oldu. Beşiktaş’ın yanı sıra Mert Kömür’le ilgilenen başka kulüplerin de bulunduğu belirtildi.

AUGSBURG 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde Augsburg’un Mert Kömür için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Ancak Alman ekibinin bu rakamda esneklik gösterebileceği ifade edildi.

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Transfer görüşmelerinde belirli bonusların yanı sıra sonraki satıştan pay içeren bir anlaşmanın yapılması halinde Augsburg’un talep ettiği bonservis bedelinin aşağı çekilebileceği kaydedildi.

MERT KÖMÜR’ÜN PERFORMANSI

Mert Kömür, Augsburg altyapısından yetişerek A takım seviyesine yükseldi. Orta sahada görev yapan genç oyuncu, teknik kapasitesi ve hücum katkısıyla dikkat çekiyor. Genç oyuncu bu sezon toplamda 4 müsabakada rol alırken 108 dakika sahada kaldı.