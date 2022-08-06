Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan: "Para için değil hayallerim için"

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Beşiktaş'ın Gündeminde Torino’ya giden Emirhan İlkhan var

Bugün 2022-23 sezonunun ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş’ta gündem Kayserispor maçından çok Emirhan İlkhan. Siyah beyazlı yönetimin takımda kalması için yaptığı girişimleri kararlı bir şekilde geri çeviren genç futbolcu, sözleşmesindeki 4.5 milyon Euro’luk çıkış maddesini kullanarak kendisini transfer etmek isteyen Torino için sağlık kontrolünden geçmek üzere dün İtalya’ya gitti.

OYUNCU MU KULÜP MÜ HAKLI?

Beşiktaş cephesi kalması için büyük çaba sarf ettiklerini ve kimseyi zorla takımda tutamayacaklarını belirtirken bedava gitmesindense 4.5 milyon Euro kazandırmasının önemine vurgu yapıyor. Oyuncu ise hayallerinin peşinden gitmesi için kendisine izin verilmesini istiyor. Peki kim haklı? Hem konunun taraflarına hem de camianın önde gelen isimlerine sorduk...

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AHMET NUR ÇEBi: HER iMKÂNI KULLANDIK, BiZi iSTEMEYENE ‘DUR’ DEMEYiZ

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen değeri olarak tüm imkanları kullandık. ‘Hayallerim var’ deyip, tüm yetkinin menajerinde olduğunu belirterek, görüşmeleri kesti. Hatta, Torino’nun önerdiği ücreti önerdik. Kabul etmedi. Kendisini yetiştiren altyapı hocalarının telefonlarını açmadı. Beşiktaş’ta kalmak istemeyene biz ‘Dur’ diyemeyiz. Bunlar genç oyuncular. Yolu açık olsun. Taraftarlarımız unutmasın, son 20 yılda Atınç’tan sonra Rıdvan, Emirhan satıldı. Başarılı olup Beşiktaş’ı, ülkemizi gururla temsil etsinler.

SERGEN YALÇIN: EMiRHAN iÇiN BiR ŞEY SÖYLEMEM ZOR

Çok fazla bir maç oynamamış. Bir şey söylemem zor.

ÖNDER KARAVELi: KALMAK iSTEMEYEN KiMSEYi TUTAMAYIZ

Emirhan İlkhan konusuyla ilgili olarak başkanımız Ahmet Nur Çebi ve sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı gerekli açıklamaları yaptı. Hayırlı olsun. Başkanımızın dediği gibi, kalmak istemeyen kimseyi tutamayız.

EMRAH BAYRAKTAR: KULÜP DE FUTBOLCU DA KENDiSiNE GÖRE HAKLI

Emirhan İlkhan grubunu 11 yaşından itibaren çalıştırmaya başladık. Kulüp ve futbolcu kendine göre haklı. Ben bu gençleri Avrupa’da turnuvalara götürdüm. Avrupa’yı oralarda tanıdılar. Arkadaş edindiler. Kulüp 15 yaşından itibaren oyuncuları profesyonel yapmalı. Yoksa bir menajer gelir oyuncuları götürür.

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EMiRHAN iLKHAN: PARA iÇiN DEĞiL HAYALLERiM iÇiN

Beşiktaş ile yıllık 4.5 milyon TL ile anlaşma yaptık. Menajerim geçen yıl yurt dışından teklifler geldiğini söyledi. Benim için para önemli değil. Başkan ve yönetim benim için her türlü fedakarlığı yaptı. 5 yıllık anlaşma yapmıştık. Fakat yurt dışından teklif gelmesi halinde menajerim 4.5 milyon Euro madde koyulmasını rica etti. Başkan Ahmet Nur Çebi’den de beni bırakmasını istedim. Avrupa’da hayallerim var. Bu nedenle ayrıldım. Beşiktaş’ın kalbimde ayrı yeri var.