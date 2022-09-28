Emirhan İlkhan İtalyanlara konuştu: "14 yaşımda futbolu bırakıyordum, ağabeyimle konuşmam dönüm noktası..." Beşiktaş Haberleri

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Torino'nun sezon başında 4.5 milyon euro ödeme yaparak Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Emirhan İlkhan, İtalyan basınına konuştu.

Çizme'ye yavaş yavaş alışan, hocası Ivan Juric ile iletişimini güçlendirmek için İtalyanca derslerini sürdüren genç futbolcu, İtalya günlerinin yanı sıra Beşiktaş'ta yaşadıkları hakkında açıklamalar yaptı.



Tuttosport'ta yer alan haberde; Emirhan İlkhan'ın birkaç İngilizce kelime ile yola çıkıp Torino'ya gelme kararı aldığı ve Beşiktaş'ta futbolu bırakmanın kıyısından döndüğü bir süreç yaşadığı bilgisine yer verildi.



Olaylı transfer sürecinin ardından Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın sözleri şöyle;

DEVAM ETMEMİN İMKANSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

İstanbul'da antrenman yaptığımız saha bize çok uzaktı. Babam bana sürekli eşlik edemiyordu. Her gün toplu taşıma ile gidip gelemiyordum. Çok fazla ders de çalışamıyordum.

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Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz. 5 yıldan fazladır bu formayı giyiyordum ve devam etmemin imkansız olduğunu düşündüm. Benim yaşımda bir çocuğun İstanbul'da akşamları dışarıda olması tehlike arz ediyordu.

AĞABEYİNİN SÖZLERİ DÖNÜM NOKTASI OLDU



Ağabeyim bana o süreçte çok yardım etti. 'Sahip olduğun yetenekle burada duramazsın. Ailen, biz seninle beraberiz. Zaten binlerce kez fedakarlık yaptın. Sen bunu hak ediyorsun. Eğer iyi bir futbolcu olamazsan vay haline' dedi. Kendisine çok şey borçluyum.

SOYUNMA ODASINDA AĞLADI

Tuttosport'ta yer alan haberde Emirhan İlkhan'ın Inter maçında golle sonuçlanan hatasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya dikkat çekilirken, "Emirhan o hata sonrası soyunma odasında ağladı. Ertesi gün Google Translate kullanarak kötü bir İtalyanca ile özür mesajı yayınladı. Bu durum bile onun halen çocuk olduğu fikrini verebilir" ifadeleri kullanıldı.

AYRILIK SÜRECİ OLAY OLDU

Siyah beyazlıların takımda tutmak için ikna etmeye çalıştığı genç futbolcu, ayrılmak istediğini kulübüne ilettikten kısa süre İtalya'nun yolunu tuttu

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Torino'nun 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 4,5 milyon Euroluk serbest kalma bedelini Beşiktaş'ın hesabına yatırmasının ardından Emirhan, Torino'ya gitti ve yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu İtalyan ekibinden yıllık 600 bin euro ücret alıyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan İlkhan'ın Torino ile anlaşma süreciyle ilgili şunları demişti:

“Futbolda gönülsüzlük usulü çalışma olmaz. Futbolcu sahaya çıktığında gönülsüzse başarı alamazsınız. Önemli olan onların arzularının yerine geldiği şekilde çalışmaktır. Yapılan sözleşmede maddeler yazar ama adam oynamadığı zaman oynatamazsınız. Beşiktaş’ta kalmak istemeyen biz ‘Burada oynayacaksın’ diye ne yalvarırız, ne de başka bir tavır koyarız. Ben Emirhan’a ‘Torino’da ne veriyorlarsa aynısını verelim’. dedik ama gitmek istiyorum dedi. Sadece menajerimle konuşun dedi. Ben futbolcumla kötü olmak istemiyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Verdikleri emeklere teşekkür etmemiz gerekiyor. 18 yaşından küçük çocuklarla ilgili UEFA dahil olmak üzere birçok kurumun sert yaptırımları var. Birçok kulüp bu konuda cezalar aldı. 18 yaşından önceki hiçbir süreç kontratta geçerlilik sağlamıyor. 18 yaşına gelince her futbolcuyla pazarlık yaparsınız. Beşiktaş’ın altyapısından geldiği için hassas davranırsınız ve hoşgörülü bir kontrat önerirsiniz. Emirhan’la yaptığımız sözleşme, yaklaşık 5 milyon vermek üzere 5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Menajeri 0 bedelle çıkış maddesinde ısrar etmiştir. Sonrasında 4.5 milyon Euro şeklinde anlaşma yapılmıştır. Bunun yanlış bir tavır olduğu yönündeki yorumları ben art niyetli buluyorum. Ben 600 dakika oynayan bir oyuncuyu Transfer etsem beni tefe koyarsınız. Can Bozdoğan için 1.2 milyon Euro bir bedel belirlemiştik, kendisine şu ana kadar bu bedelin ne altında ne üstünde teklif gelmedi. Altyapıda yaptığımız operasyonun meyvelerini almaya başladık. Altyapıdaki çocuklarımız Beşiktaş’a para bırakarak gitmeye başladılar. 20 senede bir Necip bizimle beraber oynuyor bir de Atınç’ı satabilmişiz. Son dönemde bunu başardıysak, hocalara rica edip politikamızı belirterek bizim katkımız çok olmuştur. Emirhan konusunda henüz biten bir şey yok. Ama futbolcu istemiyorsa baskı yapmam. Onlar köle değil. Çocuk yaşlarından itibaren emek vermişler. 5 yıllık 5 milyon TL bir kontrat teklif ettik. Bu hiç küçümsenecek bir rakam değil. Son 20 senede altyapıdan çıkardığımız 3-4 çocuğumuz Avrupa’dan talep gördü. Buna sebep olan da ben ve benim yönetimimdir. Kalmak istemeyeni tutmayız. Ayrıca hayallerim var diyen bir çocuğumuzun önünü tıkamam. Çocuğumuz giderse Allah yolunu açık etsin. Kontrattaki şart kendisinin ve menajerinin istediği şarttı. Bu maddeyi koymasaydık Beşiktaş 4,5 milyon Euro alamayacaktı. Sonraki satıştan da yüzde 20 maddemiz var. Eğer bu arkadaş 30 milyon Euro’ysa, bir sonraki satıştan da 6 milyon Euro alırız. Toplamda 11 milyon Euro’ya yakın bir para da hiç az bir meblağ değil.”

"BEŞİKTAŞ'I VE TÜRK FUTBOLUNU EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTERİM"

Transfer süreci hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Emirhan İlkhan, "Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini istedim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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