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Beşiktaş'tan Thomas Müller hamlesi! Mario Gomez devreye girecek

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#Transfer#Beşiktaş#Thomas Müller
Beşiktaştan Thomas Müller hamlesi Mario Gomez devreye girecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 11:58

Yeni sezonda ligde şampiyonluk, Avrupa'da da tur isteyen Beşiktaş transferde büyük oynuyor. Siyah-beyazlıların gündemine yıldız bir isim geldiği iddia edilirken eski futbolcu Mario Gomez'in de transferde etkin rol alabileceği kaydedildi.

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Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte şampiyonluk yarışına dahil olan ancak ligin son haftasında Konya virajından 3 puanla dönemeyince sezonu 3. tamamlayan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. Yeni sezonda ligde şampiyonluk, Avrupa'da da gidebildiği yere kadar gitmek isteyen Siyah-Beyazlılar kadroda yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor.

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Yıldız isimler isteniyor

Öncelikle Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği isimlerle yolları ayırarak bütçe oluşturmayı hedefleyen Beşiktaş transferde de yıldız isimler üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Siyah-beyazlılar'da operasyon devam ederken gündeme sürpriz bir futbolcu geldi.

Thomas Müller gündemde

Teknik direktör Şenol Güneş’in oyun mantalitesine uygun, takım içi disiplini bozmayan, çalışkan ve yıldız özellikli oyuncuları listesine alan Siyah-Beyazlılar’ın yeni bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Alman basınında çıkan ve Fanatik'in derlediği habere göre Beşiktaş’ın, listesinde yer alan oyunculardan biri de Thomas Müller.

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Beşiktaştan Thomas Müller hamlesi Mario Gomez devreye girecek

Mario Gomez devreye girecek

33 yaşındaki Alman yıldızın Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı ve Almanya’dan ayrılmayı planlıyor. Yeni bir yapılanmaya giden Bayern de Müller’i yaşı nedeniyle gelecek sezon ilk 11’de düşünmüyor. Yerel basında yazılan haberlere göre Beşiktaş’ın net kararını vermesi halinde Müller’in hem Bayern’den hem de milli takımdan yakın arkadaşı Mario Gomez’in de bu transferde etkin rol oynayabileceği kaydedildi.

Piyasa değeri 18 milyon Euro

Kariyerinde sadece Bayern Münih’te forma giyen Müller, bu sezon 40 maça çıkmıştı. Başarılı hücumcu, 8 gol ve 12 asistle takımına 20 sayılık katkı yapmıştı. Hücum bölgesinde ikinci santrfor ve sağ forvet olarak görev yapabilen deneyimli futbolcunun piyasa değeri, 18 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Thomas Müller

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