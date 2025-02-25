Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem başvurusu!

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacağı derbilerde yabancı hakem görevlendirilmesi için TFF’ye başvuruda bulunduğu iddia edildi.

Dün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic, 55 yıl sonra Türkiye'de düdük çalan ilk yabancı hakem olmuştu.

Golsüz eşitlikle biten derbinin ardından Trabzonspor kulübü yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçlara Vincic'i talep etmişti.

SERDAL ADALI DERBİDEN ÖNCE BELİRTMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise Vincic'in açıklanması üzerine "Federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim" açıklamasını yapmıştı.

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SOLSKJAER, 'HAKEMLERLE İLGİLİ İYİ DÜŞÜNCELERİM VAR' DEDİ

Siyah - beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ise Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından "Benim odak noktam sadece kendi takımım, kendi değerlerimiz. Kendimizi nasıl daha iyiye götürebiliriz? Her gün, günbegün daha iyi nasıl olabiliriz? Bununla uğraşıyorum. Benim odak noktam bu. Çünkü yukarıdan, sıralamada biraz uzak kaldık. Tecrübe olarak şimdiye kadar yaşadığım buradaki süreçte hakemlerle ilgili ben çok iyi tecrübe saydım. Onlarla ilgili iyi düşüncelerim var" şeklinde konuşmuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN YABANCI HAKEM TALEBİ

Bu yaşananların ardından siyah - beyazlı kulüp harekete geçti.

HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi maçlarına yabancı hakem atanması için TFF'ye başvuru yaptı.