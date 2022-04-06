Beşiktaş'tan TFF'ye Trabzonspor maçı için tekrar başvurusu!

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Trabzonspor maçının tekrar oynanması için TFF’ye başvurdu... Bundan sonraki süreçte TFF, Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) maçla ilgili rapor talep edecek, MHK da maçın hakemi Zorbay Küçük’ten pozisyonla ilgili savunmasını isteyecek. Küçük’ten gelecek savunma ya göre MHK, TFF’ye bir tavsiye kararı sunacak. TFF, MHK’nın tavsiyesinin tam tersi karar alma yetkisine de sahip.

KARŞILAŞMADA NE OLMUŞTU?

1-1 biten maçın 47. dakikasında Trabzonsporlu Hüseyin’in dokunuşu sonrası kaleci Uğurcan’ın topu elle kontrol etmesini ‘geri pas’ olarak değerlendiren hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı verdi. Küçük, endirekt serbest atışı, ihlalin gerçekleştiği yerden kullandırınca kural hatası tartışmaları gündeme geldi. Bu tip pozisyonlarda nelerin yapılması gerektiğini ‘13. Kural: Serbest Vuruşlar’ şöyle tarif ediyor:

Haberin Devamı

ATIŞ YANLIŞ YERDEN YAPILDI

“Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır.” Beşiktaş kurala göre endirekt serbest vuruşu kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan yapmalıydı. Trabzonsporlu futbolcular da kural gereği kale çizgisine dizilmeliydi."