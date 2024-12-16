Beşiktaş'tan teknik ekibe sürpriz takviye! Flaş teklifi duyurdular

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Son dönemde kaotik bir ortam yaşayan Beşiktaş'ta yeni gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

Hasan Arat'ın istifasının ardından Giovanni van Bronckhorst ile de yol ayrımına giden Beşiktaş, 29 Aralık Pazar günü yeni başkanını seçecek.

Kulübün mevcut başkanı Hüseyin Yücel'in genel kurulda aday olacağını açıklamışken Serdal Adalı da adaylığını duyurmuştu.

Başkanlık yarışı devam ederken Beşiktaş'ta takımın başında geçici olarak Serdar Topraktepe bulunuyor.

PORTEKİZLİLERDEN FLAŞ İDDİA

Portekiz basınından Record'un haberine göre Beşiktaş, son olarak Sporting B takımında görev yapan antrenör Filipe Çelikkaya'ya teklif yaptı.

Siyah beyazlı takımın Çelikkaya ile görüşmeye başladığı ve deneyimli çalıştırıcıya teklifini ilettiği belirtildi.

Tecrübeli çalıştırıcıya hangi pozisyon için teklif yaptığı yapıldığı belirtilmezken Gedson Fernandes ve Rafa Silva gibi yıldızların Beşiktaş'ta oynadığına dikkat çekildi.

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Öte yandan Beşiktaş'ın teknik ekibi güçlendirmek için Filipe Çelikkaya'ya yöneldiği iddialar arasında yer aldı.

FILIPE ÇELİKKAYA KİMDİR?, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

19 Ocak 1985 tarihinde Portekiz'in Lizbon şehrinde dünyaya gelen Filipe Çelikkaya, 2007 yılından beri futbol kulüplerinin içinde aktif olarak görev alıyor. Shakhtar Donetsk ve Benfica gibi kulüplerde antrenörlük yapan genç çalıştırıcı, son olarak iki sezon önce Sporting Lizbon'un genç takımını çalıştırdı. Adı Beşiktaş ile anılan Türk asıllı Portekizli antrenör, Ruben Dias, Merih Demiral ve Renato Sanches gibi yıldız isimleri dünya futboluna kazandırmasıyla da biliniyor.