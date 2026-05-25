Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş, teknik direktör konusuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü belirlendiğinde detaylı bilgilendirme, kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.