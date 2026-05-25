×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdal Adalı#Önder Özen
Beşiktaştan teknik direktör açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 19:45

Beşiktaş Kulübü, Futbol A Takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını; konuyla ilgili çalışmaların Futbol Direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş, teknik direktör konusuyla ilgili bir açıklama yayımladı. 

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü belirlendiğinde detaylı bilgilendirme, kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Serdal Adalı#Önder Özen

BAKMADAN GEÇME!