Beşiktaş'tan tarihi operasyon! Hedef 3 yıldızdan 1'i

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Sezona oldukça etkileyici bir başlangıç yapan Beşiktaş’ta transfer hareketliliği sürüyor.

Siyah-Beyazlıların kadrosuna takviye yapmak istediği bölgelerden biri olan sağ kanat için üç oyuncu öne çıktı.

LUKEBAKIO!

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’nın forması giyen Dodi Lukebakio ile İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin Brezilyalı yıldızı David Neres’in transfer listesinde üst sıralarda bulunduğu belirtildi. 28 yaşındaki Lukebakio, ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yaparken sol ayağını etkili kullanmasıyla dikkat çekiyor. Belçikalı futbolcu, 2024-25 sezonunda Sevilla formasıyla La Liga’da 38 maçta 11 gol kaydetti. 2025-26 sezonunda Benfica’da ise 23 resmi karşılaşmada 1 gol üretti.

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NERES İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Diğer aday David Neres ise kariyerinde Ajax, Benfica ve Napoli gibi önemli kulüplerde forma giydi. 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Napoli’deki ilk iki sezonunda 55 maçta 9 gol kaydetti. Geçen sezon tüm kulvarlarda 25 karşılaşmaya çıkan Neres, 6 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş’ın iki oyuncunun kulüpleri ve menajerleriyle görüşmeleri son aşamaya getirdiği öne sürüldü. Başkan Serdal Adalı’nın, Vincenzo Italiano’nun öncelikli tercih edeceği isim için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu ve sağ kanat transferinin kısa süre içinde netleşebileceği kaydedildi.

NICO GONZALEZ DE GÜNDEMDE!

Öte yandan Siyah-Beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Juventus forması giyen Nico Gonzalez için de somut adım attı. Beşiktaş Yönetimi’nin, Arjantinli yıldız için İtalyan kulübüne kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü. Torino ekibinin ise transfer konusunda farklı bir planı bulunuyor. Juve’nin, 28 yaşındaki futbolcuyu yeniden kiralamak yerine bonservisiyle göndermeyi tercih ettiği belirtildi. Bu nedenle Beşiktaş’ın mevcut teklif yapısını değiştirmesi ve Juventus’un beklentilerine daha yakın yeni bir formül hazırlamasının gündeme gelebileceği iddia edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde görüşmelere devam etmesi bekleniyor.

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Nico Gonzalez cephesinde ise farklı bir durum bulunuyor. Arjantinli futbolcunun Juventus’tan ayrılmak için herhangi bir talepte bulunmadığı ve Torino’daki hayatından memnun olduğu ifade edildi. Buna rağmen oyuncunun kariyerine başka bir kulüpte devam etme ihtimaline tamamen kapalı olmadığı kaydedildi. Beşiktaş Yönetimi, ilgisini Juventus’a resmi olarak iletirken, transferin gerçekleşebilmesi için hem kulüpler arasında anlaşma sağlanması hem de Gonzalez’in İstanbul seçeneğine onay vermesi gerekiyor.