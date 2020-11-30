Beşiktaş'tan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra Sergen Yalçın ve Murat Şahin...

Siyah beyazlılar baştan sona büyük bir heyecan içinde geçen karşılaşmayı tıpkı 15 yıl önceki gibi hem 10 kişiyle, hem de aynı skorla 4-3 kazanarak son yılların en flaş sonucunu elde etti. Beşiktaş, bu galibiyetle bir maçı eksik şekilde puanını 16'ya çıkarttı ve kendini şampiyonluk yarışı içinde görmeyenlere de bir ders verdi.

TARİHİ GALİBİYETİN SIRRI İNANÇ, DİSİPLİN VE ORGANİZASYON

Hafta boyunca başkanından teknik direktörüne, futbolcusundan idarecisine kadar Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandığı her halinden belli olan siyah beyazlılar ilk dakikalardan itibaren ele geçirdiği orta saha üstünlüğünü, 10 kişi kalmasına ve rakibinin 5 oyuncu değiştirmesine rağmen, toplam 102 dakika boyunca elden bırakmadı. İnançlı, disiplinli ve organize oyununu maç sonuna kadar sürdüren Sergen Yalçın'ın öğrencileri Kadıköy'deki son galibiyet aldıkları 17 Nisan 2005 gecesini bir kez daha yaşattılar ve aynı skorla tarihi tekerrür ettirdiler.

BÜYÜK MAÇLARIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'a taraftarın yoğun isteği sonrası en zor zamanda gelen ve 7'nci sırada aldığı takımla ligi 3'üncü bitiren Sergen Yalçın, ekonomik sebeplerden istediği kalitede transfer yapılamasa da zirve yarışını sürdürüyor.

Kendisi hakkındaki 'zora gelmez' şeklindeki genel kanının aksine, yaptıklarıyla 'zoru sevdiği' açıkça belli olan tecrübeli teknik adam, özellikle büyük maçlarda takımı tam bir maestro gibi yönetiyor. Beşiktaş'a geldikten sonra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a kaybetmeyen Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında da 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Geçen sezonun 19'uncu haftasında göreve başlayan Yalçın, ilk büyük maçında 22'nci haftada Başakşehir'le karşılaştı ve 1-0 kaybetti. Hemen akabinde 23'üncü haftada Trabzonspor'u ağırlayan Yalçın, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Korona salgınından dolayı konacak yasaklar öncesindeki son maç olan Galatasaray maçından da 0-0 beraberlikle ayrılan tecrübeli teknik adam, 33'üncü haftada sahasında Fenerbahçe'yi 2-0'la geçti.

İçinde bulunduğumuz sezona Trabzonspor deplasmanıyla başlayan Sergen Yalçın 3-1'lik flaş galibiyetle lige start verdi. Ligde kötü giden maçların ardından yönetimin ve taraftarın sahip çıktığı Yalçın, 6'ncı büyük maçında geçen hafta Medipol Başakşehir'i 3-2 ile geçerek Fenerbahçe derbisi öncesi bir kez daha güvenoyu almıştı. Sergen Yalçın, dün akşam da tarihe geçecek bir maça imza atarak Fenerbahçe'yi 4-3'lük skorla üst üste ikinci kez yenmeyi başardı.

İşte Sergen Yalçın'ın büyük maç karnesi:

Beşiktaş 0 - M.Başakşehir 1

Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2

Galatasaray 0 - Beşiktaş 0

Beşiktaş 2 - Fenerbahçe 0

Trabzonspor 1 - Beşiktaş 3

Beşiktaş 3 - M.Başakşehir 2

Fenerbahçe 3 - Beşiktaş 4

TAKTİK DEHASI ÜST DÜZEYDE

Tecrübeli teknik adamın özellikle derbilerde verdiği taktikler ve yaptığı oyuncu değişiklikleri taraflı tarafsız tüm sporseverlerin takdirini kazanıyor.

Rakip analizlerini müthiş yapan Sergen Yalçın, maçları orta sahada kazanmayı seviyor. Josef-Atiba-Mensah-Dorukhan ve Ghezzal gibi isimlerden bu maçlarda üst düzey performans alan Yalçın, rakibin güçlü yönlerine yaptırdığı amansız preslerle hücum akışını kapattığı gibi, hızlı ataklarla da golleri atarak maçları kazanıyor. Maçta yaptığı oyuncu değişikliklerinden de en üst seviyede performans alan Sergen Yalçın büyük maçlarda rakip teknik direktörlerden hep bir adım önde oldu.

TARİHİ GECEYİ İKİ KERE YAŞAYAN SADECE İKİ KİŞİ VAR

Beşiktaş için dün akşam alınan galibiyetin anlamı çok büyüktü.

15 yıl önce Rıza Çalımbay yönetiminde kalecisi olmadığı dakikalarda attığı golle Fenerbahçe'yi 4-3 yenen siyah beyazlılar, o tarihten bu yana Kadıköy'de kazanamıyordu. 15 senede oynanan 18 maçın 11'ini Fenerbahçe kazanırken, 7 maç beraberlikle sonuçlanmıştı. Artık bazı kesimlerce lanetli olduğu bile söylenmeye başlanan bu tarihi galibiyetin, 15 yıl sonra, yine 10 kişiyle ve 4-3'lük aynı skorla tekerrür etmesi, o galibiyetin lanetli değil büyülü olduğunun bir ispatı gibiydi.

Çoğu futbolcuya nasip olmayacak, olana da en fazla bir kez denk gelecek bu tarihi galibiyeti aynı takımda 2 kez yaşayan sadece 2 kişi vardı. Bu kişiler ise Sergen Yalçın ve Murat Şahin.

15 yıl önce Cordoba'nın kırmızı kart görerek Pancu'nun kaleye geçtiği ve 4-3 kazanılan maçta yedek kulübesinde futbolcu olan Sergen Yalçın ve Murat Şahin, bu kez teknik direktör ve yardımcı antrenör olarak tarihi galibiyeti bir kez daha yaşadılar. Sergen Yalçın tıpkı 15 yıl önceki gibi karşılaşmayı yedek kulübesinden seyretti ancak bu kez teknik direktör olarak takımına taktikler verdi, kenarda tartışmalar yaşadı, hatta sarı kart bile gördü. Yardımcı antrenör Murat Şahin de; tıpkı Sergen Yalçın gibi 15 sene öncesinin heyecanıyla, bu kez yardımcı antrenör olarak bir an bile yerinde oturmadan maçın heyecanını sonuna kadar yaşadı.

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