Beşiktaş'tan Talisca ve Aboubakar kararı! İki şart...

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Daha önce Beşiktaş'ta iki sezon forma giyen ve 2016-17 şampiyonluğunda performansıyla büyük pay sahibi olan Anderson Talisca'nın ismi yine siyah-beyazlı takımla anılıyor.

27 yaşındaki orta sahanın, problem yaşadığı Arabistan Kulübü Al Nassr'dan ocak ayında ayrılması bekleniyor. Ancak Beşiktaş'ın, eski yıldızı için şu an için girişimi ve tasarrufu bulunmuyor. Yönetimin, Brezilyalı yıldızı boşa çıkması halinde değerlendirmeye alacağı belirtildi. Sabah'ın haberine göre Anderson Talisca'nın sözleşmesini feshetmesi halinde Beşiktaş'ta iki kriter ön plana çıkacak.

Birincisi teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin transferine onay vermesi. İkincisi ve en önemlisi de Anderson Talisca'nın maaşında çok büyük bir indirime gitmesi.

Al Nassr'dan yılda 8 milyon Euro garanti ücret alan sambacının bu paranın üçte ikisi kadar düşük bir rakamı kabul etmesi gerekiyor.

ABOUBAKAR'A SICAK BAKILMIYOR

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Siyah-Beyazlı camiada Vincent Aboubakar ismi de konuşuluyor. Ancak Kamerunlu forvetle ilgili yönetim içerisinde olumsuz düşünceler var. Takımdan gidiş şekli hoş karşılanmayan tecrübeli santrforun dönüşü zor gözüküyor.