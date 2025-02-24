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Beşiktaş'tan sürpriz transfer operasyonu! Galatasaray'a karşı oynamıştı

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#Transfer#Beşiktaş#Ernest Poku
Beşiktaştan sürpriz transfer operasyonu Galatasaraya karşı oynamıştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 08:42

UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performansı ile dikkat çeken yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Siyah-Beyazlılar'da gençlik operasyonu sürerken yeni hedef ortaya çıktı.

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Kara Kartal’da gençlik operasyonu sürüyor... 19 yaşındaki Keny Arroyo ve 21 yaşındaki Elan Ricardo’nun ardından sıradaki hedef, Hollanda Ligi ekibi AZ Alkmaar’dan yıldız futbolcu...

GENÇLİK OPERASYONU SÜRÜYOR
Ara transfer dönemini sönük geçiren Beşiktaş, yaz ayında büyük bir operasyon başlatmayı hedefliyor. Başkan Serdal Adalı, mayıs ayındaki seçimden de galip çıkarak 3 yılı garantilemesi sonrasında agresif bir transfer operasyonuna başlayacak. Genç isimler ve yıldızlar Kara Kartal’a yağacak.

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AZ ALKMAAR'IN G.SARAY'I ELEDİĞİ MAÇTA OYNAMIŞTI

Fanatik'in haberine göre, son olarak gündeme gelen bir isim daha ortaya çıktı. AZ Alkmaar’ın genç yeteneği Ernest Poku... UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar'ın Galatasaray'ı elediği maçta ortaya koyduğu performansı ile dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, teknik ekibin listesine girdi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, her iki kanatta da oynayabilen Gana asıllı Hollandalı oyuncuyu kadrosunda görmeye sıcak bakıyor.

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Beşiktaştan sürpriz transfer operasyonu Galatasaraya karşı oynamıştı

HAZİRAN’DA AL-MUSRATİ VE DEMİR EGE'DEN 15 MİLYON EURO

Ara transfer döneminde Monaco’ya kiralanan Al-Musrati’nin sezon sonundaki durumu netleşmeye başladı. Beşiktaş ile Monaco arasındaki anlaşmada futbolcunun 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu ve 2 milyon Euro’luk bonus maddesi yer alıyor. Fransız ekibi, Libyalı futbolcunun performansından memnun kaldı ve oyuncuyu kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.

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Monaco, toplamda 10 milyon Euro’yu bulan bu bedeli ödeyecek. Ek olarak Portekiz ekibi Rio Ave’ye kiralanan Demir Ege Tıknaz da kulübünde başarılı bir görüntü ortaya koydu. Ave, genç oyuncunun 5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanacak. Böylelikle Kara Kartal’ın kasasına haziran ayında tam 15 milyon Euro girecek.

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#Transfer#Beşiktaş#Ernest Poku

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