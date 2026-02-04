Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Sergen Yalçın'dan onay geldi

Haberin Devamı

Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'nin ardından dün de Junior Olaitan'ı renklerine bağlayan Beşiktaş, bugün de yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh'a kavuşuyor.

Ara transfer dönemi kapanmadan sol bek, orta saha ve sol kanat transferi yapması beklenen Siyah-beyazlılar, sürpriz bir şekilde sağ bek transferini de gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Marsilya'da forma giyen sağ bek Amir Murillo'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, takımından ayrılması gündemde olan Panamalı savunmacı için Fransız ekibi ile görüşmelere başladı.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da oyuncuyu kadroda görmek istediği belirtilirken, siyah-beyazlılar Murillo'yu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Marsilya formasıyla 25 maça çıkan Murillo 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.