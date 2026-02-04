×
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Sergen Yalçın'dan onay geldi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Transfer Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 12:43

6 Şubat'ta sona erecek olan ara transfer döneminde sol bek, orta saha ve sol kanat transferi yapması beklenen Beşiktaş, sürpriz bir şekilde sağ bek transferini de gündemine aldı.

Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'nin ardından dün de Junior Olaitan'ı renklerine bağlayan Beşiktaş, bugün de yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh'a kavuşuyor.

Ara transfer dönemi kapanmadan sol bek, orta saha ve sol kanat transferi yapması beklenen Siyah-beyazlılar, sürpriz bir şekilde sağ bek transferini de gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Marsilya'da forma giyen sağ bek Amir Murillo'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, takımından ayrılması gündemde olan Panamalı savunmacı için Fransız ekibi ile görüşmelere başladı.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da oyuncuyu kadroda görmek istediği belirtilirken, siyah-beyazlılar Murillo'yu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. 

PERFORMANSI

Bu sezon Marsilya formasıyla 25 maça çıkan Murillo 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

