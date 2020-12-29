Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Gnagnon için girişimler başladı

Süper Lig'de Sivasspor'u 3-0 yenen ve yılı 2. sırada kapatan Beşiktaş'ta maç sonu teknik direktör Sergen Yalçın, ''1-2 oyuncu takviyesi düşünüyoruz'' sözlerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarının ardından gözler transfer çevrilmişken sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

KİRALAMA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, La Liga takımlarından Sevilla'nın formasını giyen 23 yaşındaki stoper Joris Gnagnon'u kiralamak için harekete geçti.

13.5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Sevilla'nın 2 sene önce Rennes'den 13.5 milyon euro karşılığı kadrosuna kattığı Fransız futbolcu, İspanyol ekibinde forma şansı bulamıyor.

Bu sezon sadece Kral Kupası'nda 29 dakika oynayabilen ve La Liga'da süre alamayan Gnagnon, geçen sezonu kiralık olarak eski takımı Rennes de geçirmişti.

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