Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Anlaşmaya varıldı

Beşiktaş, İtalya Serie B ekibi Venezia'da forma giyen Fildişili orta saha oyuncusu Issa Doumbia ile anlaşmaya vardı.

İtalyan La Nuova Venezia'nın haberine göre siyah beyazlılar, Doumbia için oyuncunun kulübüne de resmi teklifte bulundu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Haberde, Beşiktaş'ın Venezia kulübüne 15 milyon Euro öneride bulunduğu ifade edildi.

İTALYAN DEVLERİNİN RADARINDA

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 22 yaşındaki oyuncuya Inter, Milan, Roma, Newcastle, Everton, Benfica ve Sporting Lizbon'un ilgi duyduğu, transfer için oyuncunun kulübü ile görüştüğü bilgisine yer verildi.

20 Haziran 2029'a kadar Venezia ile sözleşmesi bulunan Doumbia'nın Transfermarkt değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon toplamda 35 maça çıkan Doumbia 8 gol 5 asist üretti.