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Beşiktaş'tan sürpriz orta saha hamlesi! Teklif belli oldu

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Breno Bidon
Beşiktaştan sürpriz orta saha hamlesi Teklif belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 16:16

Transfer dönemi sona ermeden önce orta sahasına bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte detaylar...

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Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Beşiktaş, yarın gece sona erecek transfer dönemi öncesinde orta sahasına bir takviye daha yapmak istiyor.

Rangers'tan Nicolas Raskin'in transferini sonuçlandıramayan siyah-beyazlılar, alternatif isimler üzerine yoğunlaşmış durumda.

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ESPN Brezilya'nın haberine göre; Beşiktaş, Breno Bidon'un transferi için Corinthians ve oyuncu cephesiyle görüşmelere başladı.

Beşiktaştan sürpriz orta saha hamlesi Teklif belli oldu

RESMİ TEKLİF YOLDA

Siyah-beyazlıların 12 milyon eurosu peşin, 6 milyon eurosu taksitler halinde ödenmek kaydıyla Brezilya ekibine toplamda 18 milyon euroyu bulan resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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Mali dengeyi sağlamak için oyuncu satmak zorunda olan Corinthians'ın, başlangıçta 30 milyon euro talep ettiği Bidon için gelecek teklifi değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

Beşiktaştan sürpriz orta saha hamlesi Teklif belli oldu

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Bidon'un Corinthians ile Aralık 2029'a dek sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaştan sürpriz orta saha hamlesi Teklif belli oldu

PERFORMANSI

Alt yapısından yetiştiği Corinthians'ta Mart 2024'te A Takım'a yükselen Bidon, bugüne dek 141 resmi maçta forma giyerken 6 gol atıp 4 de asist üretti.

Beşiktaştan sürpriz orta saha hamlesi Teklif belli oldu

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Breno Bidon

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