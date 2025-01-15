Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Sandro Kulenovic! Transferde bir engel var...

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekibin gündemindeki futbolculardan biri de Dinamo Zagreb'in golcü futbolcusu Sandro Kulenovic. Özellikle uzun boyu ve hava hakimiyetiyle dikkat çeken Kulenovic, bu sezon toplam 26 maçta bin 778 dakika sahada kaldı ve 14 gollük katkı sağladı.

ZAGREB BIRAKMAK İSTEMİYOR

Hırvat ekibi, siyah-beyazlı yönetimin girişimlerine karşılık Sandro Kulenovic'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Zagreb ekibinin bu tutumundaki en büyük etken ise Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Arsenal ve Milan maçları öncesinde takımın diğer forveti Bruno Petkovic'in sakatlığının bulunması ve eldeki tek golcünün de Kulenovic olması.

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Ayrıca Dinamo Zagreb ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sandro Kulenovic’in takımından yeni sözleşme beklediği de öğrenildi.