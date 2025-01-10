Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Başkan Adalı, Montella için TFF'den izin isteyecek

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Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, takımın başına getirecek teknik adamı belirlemek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Adalı’nın ilk olarak görüştüğü isim olan Sergen Yalçın kardeşinin sağlık durumu nedeniyle şu an bir takımı çalıştıramayacağını belirterek siyah beyazlıları geri çevirmişti. Beşiktaş yönetimi daha sonra rotasını Roger Schmid’e çevirken 2 yıllık kontrat talep eden Alman teknik adam da “6 aylığına gelemem. Bu şartlarda olmaz” diyerek Kartal’ı reddettii.

Hacıosmanoğlu ile görüşülecek

Bu gelişmelerin ardından Adalı ve ekibinin listesinde iki isim öne çıkıyor. Bunların birincisi; A Milli Takımı çalıştıran Vincenzo Montella. Diğeri ise İsviçre Milli Takımı’nın başında bulunan Murat Yakın. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek Montella için izin isteyecek. İzin verilmesi halinde Montella hem Milli Takımı hem de Beşiktaş’ı sezon sonuna kadar çalıştıracak. Murat Yakın için de aynı formülle İsviçre Futbol Federasyonu’nun kapısı çalınacak.

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Hiddink-Advocaat da 2 takım çalıştırdı

Başta Ergin Ataman (Panathinaikos-Türk Milli Takımı) örneği olmak üzere basketbolda 2 takımı çalıştırma seçeneğine futbol da aslında çok uzak değil. 1996-97’de Mustafa Denizli hem Kocaelispor’u hem de Milli Takımı çalıştırdı. 2013’te Fatih Terim, G.Saray’dayken 4 maçlığına Türkiye’nin başına da geçti. Valeriy Lobanovskyi (D.Kiev-Ukrayna), Mark Hughes (Manchester City-Galler), Guus Hiddink (Chelsea-Rusya) ve Dick Advocaat (AZ Alkmaar-Belçika) da hem kulüp hem de milli takım çalıştıran isimlerdi.