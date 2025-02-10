Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Arda Ünyay için Ankaragücü ile masada!

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Kış transfer döneminde kadrosuna Kenny Arroyo ve Elan Ricardo'yu katan Beşiktaş, transferde hareketli saatler geçiriyor.
GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay'ın şartlarını sordu.
Siyah beyazlılar, genç stoperin transferi için MKE Ankaragücü ile görüşmelere başladı.
ARDA ÜNYAY'IN KARİYERİ
Ankaragücü altyapısında yetişen Arda Ünyay, kariyeri boyunca 4'ü bu sezon olmak üzere toplamda 6 resmi karşılaşmada süre aldı. Stoper mevkisinde görev yapan 18 Ocak 2007 doğumlu Ünyay, Türkiye Milli Takımı alt yaş kategorilerinde de 35 maça çıktı.