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Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Arda Ünyay için Ankaragücü ile masada!

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#Beşiktaş#Ankaragücü#Arda Ünyay
Beşiktaştan sürpriz hamle Arda Ünyay için Ankaragücü ile masada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 20:45

Ara transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, son üç günde kadrosunu 18 yaşındaki Kenny Arroyo ve 20 yaşındaki Elan Ricardo ile güçlendirdi. Bu kapsamda transfer çalışmalarına devam eden siyah - beyazlılar, Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay için şartları sorguladı.

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Kış transfer döneminde kadrosuna Kenny Arroyo ve Elan Ricardo'yu katan Beşiktaş, transferde hareketli saatler geçiriyor.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay'ın şartlarını sordu.

Siyah beyazlılar, genç stoperin transferi için MKE Ankaragücü ile görüşmelere başladı.

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ARDA ÜNYAY'IN KARİYERİ

Ankaragücü altyapısında yetişen Arda Ünyay, kariyeri boyunca 4'ü bu sezon olmak üzere toplamda 6 resmi karşılaşmada süre aldı. Stoper mevkisinde görev yapan 18 Ocak 2007 doğumlu Ünyay, Türkiye Milli Takımı alt yaş kategorilerinde de 35 maça çıktı.

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#Beşiktaş#Ankaragücü#Arda Ünyay

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