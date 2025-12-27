×
Beşiktaş'tan stoper atağı: Aranan isim Fransa'da bulundu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 20:41

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı stoperi Fransız ekibi Monaco'da buldu. Siyah-beyazlı kulübün, Alman stoper Thilo Kehrer ile ilgilendiği belirtildi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan stoper atağı geldi.

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM THILO KEHRER

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, Monaco forması giyen Alman stoper Thilo Kehrer’i transfer listesine aldı.

PSG 37 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

2018 yaz transfer döneminde Schalke'den PSG'ye 37 milyon euroya transfer olan Alman savunmacı, 2 sezonluk West Ham macerasının ardından 2024 yılında Monaco'ya 11 milyon euroya imza atmıştı.

PERFORMANSI

28 kez de Almanya Milli Takımı formasını sırtına geçiren Kehrer, Fransız ekibi ile bu sezon 11 maçta 928 dakika süre aldı.

#Beşiktaş#Transfer#Thilo Kehrer

