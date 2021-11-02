Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe de aynı kâbus ile karşı karşıya

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Ligde üç maç üst üste kaybederek zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Avrupa’da da sakatlıklar ve UEFA maç kadrosuna yazılmayan oyuncular nedeniyle perşembe akşamı Royal Antwerp karşısında kadro kurmakta sıkıntılı bir 90 dakika yaşayacak.

BEŞ YILDIZ FORMA GiYEMEYECEK

Cumartesi akşamı Konya’da kaybedilen üç puanla birlikte çok kritik bölgelerde görev yapan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia’yı da kaybeden sarı lacivertliler, diğer sakat oyuncuları Mesut Özil ve Serdar Aziz’in yanı sıra UEFA maç kadrosuna yazılmayan Serdar Dursun, Crespo ve Burak Kapacak’ı oynatamayacak.

YEDEKLER ŞANS BULACAK

Beşiktaş’ın Ajax karşısında yaşadığı sıkıntının bir benzerini Antwerp maçında yaşayacak olan Fenerbahçe’de toplamda 8 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Vitor Pereira’nın Perşembe akşamı, ligde ilk 11’de forma şansı bulamayan Berke Özer, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mergim Berisha, Mert Hakan Yandaş’ı oynatmasına kesin gözle bakılıyor.

ViTOR PEREiRA KENDi PERFORMANSINI ARATTI

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Fenerbahçe’de 7 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek için büyük umutlarla 2. kez takımın başına getirilen Vitor Pereira ilk 11 haftadaki performansıyla ilk dönemin gerisinde kaldı. Sarı lacivertlilerle yeniden anlaşmasının ardından gerçekleştirdiği açıklamada “Yarım kalan işi tamamlamaya geldim” diyen Portekizli teknik adamın kulüpteki geleceği de tartışılmaya başlandı.

LiGDE 11 MAÇTA 4 YENiLGi

Sarı lacivertliler ligde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 19 puan topladı. Bu müsabakalarda 15 gol atarken, 13 gol kez ise topu ağlarında gördü.

24 PUAN ALMIŞTI

Pereira’nın ilk kez görev yaptığı 201516’da ise 11 hafta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 24 puanla geçilirken 16 kez ağları sarsan Fenerbahçe, 9 gole engel olamamıştı.

ESKi GÜNLERi ARIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’i ikinci sırada tamamladığı 201516’da sadece 4 mağlubiyet yaşarken, bu sezon henüz 11. haftada aynı mağlubiyet sayısına ulaştı.