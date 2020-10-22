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Futbol
Haber Giriş: 22.10.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan son dakika Dorukhan kararı! Fenerbahçe'nin teklifi...

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Beşiktaş'tan son dakika Dorukhan kararı! Fenerbahçe'nin teklifi...
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Son dakika... Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Dorukhan Toköz için Beşiktaş kararını verdi. aşkan Ahmet Nur Çebi, “Dorukhan, Beşiktaş’ta oynamak istiyorsa sözleşme imzalar. İstemezse Allah yolunu açık etsin” sözlerini sarf etmişti. Çebi, futbolcunun performansının bu konu sebebiyle olumsuz etkilenmemesi için görüşmelerin Ocak ayına kadar dondurulması talimatını verdi.

Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz’ün kulüpteki geleceği tartışma konusu olmuştu. Kulüpten 350 bin Euro maaş alan tecrübeli ön liberoya sözleşme yenilemek için yaptığı 650 bin Euro’luk teklifi reddedilen yönetim, 1 milyon 250 bin Euro’luk taleple karşılaşmıştı. Bu gelişme sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, “Dorukhan, Beşiktaş’ta oynamak istiyorsa sözleşme imzalar. İstemezse Allah yolunu açık etsin” sözlerini sarf etmişti. Konuyla ilgili olarak Fanatik'e konuşan Dorukhan’ın menajeri Ahmet Bulut, “Asbaşkan Emre Kocadağ’la görüşüyoruz” demişti. Temaslardan bir sonuç alınamaması sonrasında devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girdi.

Fenerbahçe, hazır kıta

Başkan Çebi, futbolcunun performansının bu konu sebebiyle olumsuz etkilenmemesi için görüşmelerin Ocak ayına kadar dondurulması talimatını verdi. Bu gelişmenin ardından yönetim, oyuncunun menajerine konuyu iletti. Fenerbahçe’nin de yoğun şekilde istediği Dorukhan için yıllığı 1.2 milyon Euro’dan 4 senelik kontrat önerisinde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

 

Beşiktaştan son dakika Dorukhan kararı Fenerbahçenin teklifi...

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