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Futbol
Haber Giriş: 31.12.2020 - 08:56 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan son dakika Adem Ljajic kararı! Gitmez ise...

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Beşiktaş Adem Ljajic'le yollarını ayırma kararı alurken 29 yaşındaki oyuncudan takım bulmasını isteyecek. Ayrılığın kabul edilmemesi durumunda iş kadro dışı kalmaya kadar gidecek.

Siyah-Beyazlı yönetim, disiplinsiz tavırları sebebiyle teknik heyetin takımda istemediği Sırp futbolcu ile yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı. Ljajic’in menajerini İstanbul’a çağıran yönetim, 29 yaşındaki orta sahaya devre arasında takım bulmasını isteyecek.

Beşiktaş'tan Adem Ljajic resti. Siyah-Beyazlı yönetim, disiplinsiz tavırları sebebiyle teknik heyetin takımda istemediği Sırp futbolcu ile yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı. Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağıran yönetim, 29 yaşındaki orta sahaya devre arasında takım bulmasını isteyecek.

Beşiktaştan son dakika Adem Ljajic kararı Gitmez ise...

YA GİDECEK YA DA KADRO DIŞI

Ljajic'le yola devam etmek istemeyen yönetim, Sırp futbolcunun ayrılığı kabul etmemesi durumunda ise oyuncunun lisansını donduracak. Adem- Ljajic kadro dışı bırakılacak.

EN CİDDİ TALİBİ GENOA

Beşiktaş'ta yıllık 3.2 milyon Euro kazanan Ljajic'in en ciddi talibi ise İtalyan ekibi Genoa. Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için de kolaylık sağlayacak. (Takvim)

Beşiktaştan son dakika Adem Ljajic kararı Gitmez ise...

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